"Vamos a esperarlo hasta último momento". Así se refirió Lionel Scaloni a la presencia de Lionel Messi para enfrentar a Ecuador este jueves por la noche y le dio mucha importancia al entrenamiento posterior a la conferencia de prensa que brindó este miércoles junto a Alexis Mac Allister.

"Vamos a esperar un rato. Entrenamos en tres horas y tener un día más es mejor. Ayer (martes) entrenó con todos, con buenas sensaciones y, en función del entrenamiento, decidiremos", afirmó el DT, quien agregó que hablaría con el propio Messi antes del entrenamiento y después decidirán qué hacer entre ambos ("después decidiremos").

Una de las principales inquietudes de los presentes fue la posibilidad de ver en Houston a Lautaro Martínez -goleador de la Copa- y Julián Álvarez juntos en el ataque. “Puede ser que jueguen juntos, ya han jugado juntos contra este rival (un amistoso previo a la Copa). Han funcionado bien y es una opción. Hay que ver cómo están todos”, contestó el DT.

“Leo ha jugado con Julián o Lautaro... Lo que altera es que no juegue Leo, esa es la realidad. Intentaremos que esté y si no está buscaremos lo mejor para el equipo. Lautaro y Julián están en un buen momento. Ambos pudieron convertir. Ojalá que continúen con esta racha. Estamos muy satisfechos con el aporte de ambos", agregó.

En cuanto al rival, Scaloni definió: “Es un equipo muy bien trabajado, con buenos jugadores, un buen entrenador. Antes de empezar la Copa dije que tenía posibilidades reales de poder lucharla y sigo pensando lo mismo”.

Vale recordar que Scaloni viene de perderse el partido contra Perú, ya que tuvo que verlo desde afuera por una suspensión y en cancha estuvo dirigiendo Walter Samuel. “Es lógico que a todos les gusta estar lo más cerca de los jugadores, es una situación extraña. No me ha pasado a mí solo en esta Copa, intentaremos que no vuelva a suceder”, comentó al respecto.

Por último, como con el empate entre Colombia y Brasil del martes se dio la coincidencia que todos los punteros de grupo tienen entrenadores argentinos (Bielsa, Lorenzo y Batista los otros), Scaloni opinió: "Las selecciones sudamericanas se fijan mucho en los entrenadores argentinos y eso está bueno. Los conozco y son buena gente, me alegra que les esté yendo bien. Marca una buena tendencia".

Junto al DT estuvo Mac Allister, quien viene de descansar ante Perú luego de jugar los 90 minutos completos ante Canadá y Chile. "Sabemos que en un mata-mata las cosas son diferentes, pero estamos enfocados. Al grupo se lo ve tranquilo. Intentamos encarar todos los partidos de la misma forma, con la misma mentalidad. Siempre salimos a ganar", anticipó el exArgentinos Juniors.

"Lo más importante es ayudar al equipo, sea en el lugar que sea. A veces me toca ser más defensivo, otras más ofensivo, me gusta estar y ayudar. Mientras esté adentro de la cancha, bienvenido sea", agregó.