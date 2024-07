► JUEVES 4

Pretoria y Maze en Semillero, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Orquesta de la Universidad Nacional de Lanús en el Teatro Argentino, Calle 51 entre 9 y 10, La Plata. A las 20.

Nonpalidece en el Teatro Rossini, Bahía Blanca 225, Bahía Blanca. A las 20.

Kapanga en Full Moon, Av. Laurencena 380, Paraná. A las 20.

► VIERNES 5

Niños Envueltos y Gente Conversando en La Tangente, Honduras 5317. A la medianoche.

Paula Maffia, Piba, Capricho, Fuun y Lujo en el Festival Fiera, Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2595. Desde las 19.

Crewrod, Tiger Mood, Fatoduo y Melanie Williams en el Festival Sueños Dorados, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde las 20.

Tiempos de Gloria en Carnal, Av. Niceto Vega 5511. A las 22.

Ludmila Fernández y Patricia Grinfeld en Mercat Caballito, Caballito Shopping Center, Av. Rivadavia 5108. A las 20.

Discos Perdidos en Frida Club, Av. Dorrego 1735. A las 21.

Elizabeth Karayekov Big Band en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.

Ambassador, Aerotuca, Visitantes del Espacio y Genjibaros en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790. Desde las 20.

K'Alexi Shelby en Artlab, Roseti 93. A las 22.

Victoria Morán y Dúo Puente-Reyes en Espacio Perfección, Calle 14 1136, Berazategui. A las 20.

Camionero y Autos Robados en Muddy's Club, Mariano Acosta 168, Ituzaingó. A las 21.

Benito Cerati en el Centro Cultural Munro, Av. Vélez Sarsfield 4650, Munro. A las 20.

Luz Gaggi en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 20.

Franco Cinelli y Deep Mariano en Alto Rosario Shopping, Junín 501, Rosario. A las 22.

Néstor en Bloque y Naranja Dulce en la Sala de las Artes, Suipacha Bis 98, Rosario. A las 21.

Pez en el Centro Cultural Güemes, Güemes 2808, Rosario. A las 21.

Kapanga en Tribus Club de Arte, República de Siria 3572, Santa Fe. A las 20.

El Soldado en Pétalos de Sol, Av. Marcelo T. de Alvear 396, Córdoba. A las 21.

El plan de la mariposa en Club Paraguay, Av. Marcelo T. de Alvear 651, Córdoba. A las 21.

Nonpalidece en el Círculo Italiano, Hipólito Yrigoyen 777, Cipoletti. A las 21.

► SÁBADO 6

Kill Flora, No Me Toques, Lagrimitas, Homogénica y No Te Me Enojes en el Festival Fiera, Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2595. Desde las 19.



Barbi Recanati en Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 19.

Maggie Sky y Azular en el Kinse Fest, Mercado Soho, Armenia 1744. A las 19.

Sodio Distorsionado en El Emergente, Acuña de Figueroa 1030. A las 20.

Pablo Riquero y Agustín Lumerman en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379. A las 21.

Genjibaros en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790. A las 21.

Agustina Paz y Pablo Grinjot en Tai Teatro, Charlone 1752. A las 21.

Blues Motel en El Padilla, Av. Meeks 1058, Temperley. A las 20.

Fran Carzino en el Teatro de las Memorias, Sáenz 227, Lomas de Zamora. A las 20.30.

Ismael Serrano en el Teatro Coliseo, España 55, Lomas de Zamora. A las 21.

Factotumchin y Gin Tonics en Pituca Bar, Av. Hipólito Yrigoyen 2535, Gerli. A las 22.

El Kuelgue en el Estadio Atenas, La Plata. A las 21.

Camionero en la Biblioteca Ameghino, San Martín 485, Luján. A las 22.

Sol Bassa y Pezcuis en La Vía, Avenida del Valle 955, Tandil. A las 21.

La Beriso en GAP, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 20.

Kapanga en la Sala de las Artes, Suipacha Bis 98, Rosario. A las 21.

Juana La Loca en el Centro Cultural Güemes, Güemes 2808, Rosario. A las 21.

El plan de la mariposa en Club Paraguay, Av. Marcelo T. de Alvear 651, Córdoba. A las 21.

Nonpalidece en el Gimnasio María Auxiliadora, Beschtedt 754, San Carlos de Bariloche. A las 21.

► DOMINGO 7

Diego Martez en Café Berlín, Av. San Martín 6656. A las 20.45.

Corsario, Gru, Pesadumbre, Martyria, Drakko, Magra, JM y Miss Femdom en Gier, Av. Álvarez Thomas 1078. Desde las 17.

► LUNES 8

La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Viejas Locas x Fachi y Abel en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. A la medianoche.

Banquete en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

Alfredo Peria 3.0 en London Bar, Av. Calchaquí 5225, Florencio Varela. A las 21.

Ale Sparnocchia en Finisterre, Av. Meeks 1183, Temperley. A las 21.

► MARTES 9

Ritual 82 en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. A las 19.

► MIÉRCOLES 10

Candombe Beat en Congo, Honduras 5329. A las 21.30.