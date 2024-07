Según datos de la Asociación de Fabricantes de Vehículos (ADEFA), la producción nacional de vehículos en junio fue de 32.029 unidades, un 16,7 por ciento menos respecto de mayo y 40,2 por ciento menos respecto del mismo mes del año pasado, cuando se fabricaron 53.522 unidades.



En este contexto, el secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, aseguró que los más optimistas en el sector "hablan de 330 mil unidades al finalizar el año".

"La capacidad que tenía la industria automotriz allá por 2012 era de 840 mil unidades. Si vos tomás esto, te das cuenta de que estamos a un tercio de la capacidad productiva, con la consecuencia que trae todo eso, que son jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios", lamentó.

En esa línea, apuntó contra la política de enfriamiento de la economía que propone el Gobierno nacional: "No conduce a nada, porque si no la trabajamos, no exportamos, y no se pagan los impuestos, eso hace que la recesión haga que la meta del déficit cero sea cada vez menos cero", agregó.

Y remarcó que en la industria automotriz "lo que uno puede ver es un deterioro muy grande".



En el mismo informe de Adefa, se señala que, por el lado de las ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 32.333 unidades en junio, un volumen 16,1 por ciento superior al registro de mayo y 26,7 por ciento por debajo de junio del año anterior, cuando se comercializaban 44.138 unidades.

Asimismo, el sector exportó 20.884 vehículos, es decir, registró una baja de 9,1 por ciento en su comparación con el mes anterior y 10,3 por ciento menos respecto del volumen que se contabilizó en junio de 2023. La merma en las ventas domésticas es mucho más profunda que las exportaciones, en el primer semestre las concesionarias comercializaron un 21,7 por ciento menos mientras las exportaciones cayeron 16,6.