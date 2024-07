Las críticas y los daños colaterales de la polémica participación de Joe Biden en el debate presidencial con Donald Trump aún continúan. Ahora se suma una fuerte editorial de la revista The Economist y una gráfica tapa titulada "¿Por qué Biden debe retirarse?".

"Fue una agonía ver a un anciano confundido luchando por recordar palabras y hechos", arranca la nota de opinión de la reconocida publicación, disparando en contra del candidato demócrata que busca la reelección en un año caliente y en el que su persona fue blanco de críticas debido a su estado físico y mental en público.

"Su incapacidad para argumentar contra un oponente débil fue desalentadora. Pero la operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos es más tóxica que cualquiera de las dos, porque su deshonestidad provoca desprecio", agrega el texto.

Lo que sucede es que el desempeño de Biden en el cara a cara con el magnate republicano dejó la imagen de un candidato mermado por el factor de la edad y en el que titubeó en varias ocasiones, pronunció frases inconexas e introdujo datos inexactos.

Imagen: Captura de pantalla.

Además de una decena de críticas sin ningún filtro, entre las que se recalca que "la Casa Blanca ha quedado en manos de trump", su tapa es tan fuerte como su contenido: precisamente, se muestra un andador para personas mayores que es conducido ni más ni menos que por el escudo oficial del presidente de Estados Unidos.

En tanto, la revista británica sugiere que Biden debería retirarse de la elección y que los dirigentes demócratas de alto rango afronten el hecho de que "Trump ganará" si no se pronuncian sobre esta "decadencia".

"El Partido Demócrata debería mirarse al espejo, empezando por el propio Biden. Afirman que fracasó en el debate porque estaba cansado de viajar por todo el mundo en avión, como si su debilidad fuera una prueba de su vitalidad. Sus partidarios sostienen que esos horribles 90 minutos no deberían eclipsar los últimos tres años y medio. Pero lo que importa es si son un presagio de los próximos cuatro", dispararon desde The Economist.



"La virtud de la democracia es que los votantes pueden elegir a sus gobernantes, pero Biden y Trump ofrecen la posibilidad de elegir entre lo incapaz y lo inefable. Los estadounidenses merecen algo mejor", reflexionaron.

El New York Times ya había pedido que Biden se baje

Imagen: Captura de pantalla.

Al otro día del debate organizado por la CNN durante el jueves, el diario The New York Times ya había pedido que Biden se baje de la carrera presidencial por su cuestionada actuación.

'Para servir a su país, el Presidente Biden debería abandonar la carrera electoral', se titula el editorial en el que el prestigioso periódico asegura que "el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".



"Es una apuesta demasiado grande esperar simplemente que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la debilidad del señor Biden", recalca la cabecera, evidenciando que su petición al candidato demócrata no es un halago a Trump, sino todo lo contrario; lo consideran un enemigo común.

Imagen: AFP

De hecho, The New York Times calificó a Biden como "un presidente admirable" en cuyo mandato EE.UU. "ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de retos a largo plazo".



El Times coincide con este en que el regreso de Donald Trump (2017-2021) al Despacho Oval entrañaría un "peligro" que comprometería "el futuro de la democracia estadounidense" pudiendo llevar a cabo "sus promesas y amenazas más extremas".



Sin embargo, según el diario neoyorquino, Biden ya "no es el hombre que era hace cuatro años" y, durante el debate, fracasó en su intento de "convencer al público estadounidense de que estaba a la altura de las formidables exigencias".

Seguí leyendo