Tras la sufrida clasificación en la Copa América por penales ante Ecuador, la Selección Argentina entrenó este viernes en Houston y comenzó a preparar el duelo por semifinales del próximo martes en Nueva Jersey.

El seleccionador Lionel Scaloni dispuso tareas regenerativas para aquellos que jugaron el jueves, pero lo más importante es saber en qué condiciones se encuentran los futbolistas. La buena noticia fue que Nicolás González no tiene molestias y que sus gestos se debieron simplemente al cansancio.

Además, Lionel Messi no evidenció inconvenientes en relación con la sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha que había sufrido ante Chile. Tras la clasificación, el capitán argentino contó que durante la semana fue "tratando de sacar la molestia que tenía, entrenando de a poco, soltándome de a poco. En los últimos entrenamientos me sentí mejor y pensé que podía estar".

Y agregó: "Me sentía bien, no tenía molestias. Por ahí sí un poco del miedo psicológico de tener una lesión o una molestia siempre está, pero a nivel muscular no tenía nada. Scaloni me preguntó si estaba para jugar y le dije que sí".

El jugador de Inter Miami analizó el compromiso ante Ecuador: "Sabíamos que el partido iba a ser así, intenso y peleado. Hacía poco habíamos jugado un amistoso y sabemos la clase de encuentros que plantean. Fue un partido muy trabado. Ellos tienen muy buenos jugadores, son un equipo dinámico y fuerte".

Sobre su penal errado, dijo: "Tuve bronca, iba convencido de patearlo así. La quise tocar nomás y se me fue". Y volvió a quejarse por el desastroso estado del campo de juego: "No permite jugar como uno quiere y eso siempre facilita al defensor".



Sobre la infartante definición desde los doce pasos, el astro rosarino destacó la importancia de Emiliano "Dibu" Martínez y reconoció: "No es lindo llegar a esa instancia, pero sabía que el 'Dibu' siempre está. Le gustan estos momentos y se hace más grande. Cuando está abajo del arco en los penales es complicado".

Al respecto, Lisandro Martínez reconoció que "en los penales siempre hay tensión", aunque subrayó que tener a alguien como Martínez representa "un plus de confianza".

Al ser consultado sobre su primer gol con la Selección, el defensor que milita en el Manchester United confesó: "Es una sensación única". En tanto, se supo que Licha sintió una pequeña sobrecarga y para no arriesgarlo fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

Scaloni no se quedó atrás y también elogió al "Dibu": "El equipo sintió una confianza ciega en el arquero y eso es fundamental, aún fallando Leo. Los arqueros rozan o sacan penales, pero él los ataja. Mejor que sea de Argentina".

De su lado, el inefable "Dibu" Martínez, héroe de Houston, dijo sin ambages: "No estaba listo para irme a casa, por más que seamos campeones del mundo".

El record de Scaloni

Luego de la victoria por penales ante Ecuador en los cuartos de final de la Copa América, el seleccionador argentino consiguió el record de más partidos de eliminación directa ganados de forma consecutiva: triunfó en once de los doce partidos que disputó. Su última derrota fue en 2019, en las semifinales ante Brasil, cuando Argentina cayó 2-0.

De esta manera, Scaloni superó la marca que le pertenecía a Vicente del Bosque, el DT español que entre los años 2009 y 2013 acumuló nueve victorias seguidas en partidos de eliminación directa. El podio lo completa el entrenador brasileño Mario Zagallo, con ocho victorias al hilo entre 1997 y 1998.