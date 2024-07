TEATRO

El día más largo del mundo

Buenos Aires, 1982. En una comunidad del barrio de Once alguien ha cometido una falta grave: convertirse en rabino solo para aprovechar una excepción negociada con los militares por la que pueden evitar el servicio militar. Además del acusado y su futuro, se trata de una discusión talmúdica que encierra muchos misterios: cinco judíos discuten con ardor sobre qué significa pertenecer, continuar una tradición o interrumpirla, tener una patria o ir a la guerra. Con dramaturgia de Tamara Tenenbaum y dirección de Mariana Chaud, esta pieza es la segunda parte de El dibuk, dos covers, un díptico que se inició con Las Moiras y que toma distintos componentes de la obra de S. Ansky para resignificarlos y ubicarlos en el judaísmo ortodoxo argentino del siglo XX. Con Horacio Marassi, Federico Pezet, Felipe Saade, Max Suen y David Szechtman.

Sábado a las 22 y domingo a las 17, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $10000.

Shamrock

Empujados por la Gran Hambruna de la papa, entre 1845 y comienzos del 1900, miles de irlandeses fueron en busca de nuevos destinos: uno de ellos fue Buenos Aires. La joven Mary es enviada al Río de la Plata por su familia, con el anhelo de agenciarle un futuro mejor y para concretar el matrimonio arreglado con Dido, su novio irlandés ya instalado en la Argentina. Al llegar, descubre que nada de lo planeado sucederá. Entonces, entre pasos de tango y scones, tiene una epifanía: quiere ser independiente. Entre el clown y el teatro físico, y a partir de un texto escrito en verso, Shamrock es una obra llena de teatralidad que no por nada lleva varias temporadas llenando la sala del Beckett.

Viernes a las 20, en el Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556. Entrada: $8000.

MÚSICA

Bombas en Madrid

Albert Plá parece estar de regreso y, mientras gira por toda España con su espectáculo Rumbagenariosacompañado por su grupo The Surprise Band, ha comenzado a editar simples en las redes en asociación con el sello Oso Polita. Este ha sido el primero, un clásico impactante de sus recitales en vivo, pero que no había tenido hasta ahora un registro discográfico. Estrenado en su momento como parte del proyecto audiovisual de Radio 3 y RTVE para celebrar los ochenta años del Guernica de Pablo Picasso, esta grabación cuenta con la colaboración del también catalán Alfred García, y fue lanzada –como no podía ser de otra manera, tratándose de Pla– el mismísimo día de la Comunidad de Madrid. A este tema le ha seguido otra novedad más reciente, el lanzamiento de su versión de “Experiencia religiosa”, que hiciese famoso quince años atrás Enrique Iglesias. En este caso se trata de un cover que ya sonó como parte de la banda de sonido de la serie La mesías, pero su flamante edición en formato de simple viene acompañada por un video firmado por Nueveojos.

Early Daze

Ahora que Neil Young ha hecho las paces con las plataformas de streaming, es más fácil seguirle el paso con sus lanzamientos discográficos, y el último regalo que ha asomado de su cajó de los recuerdos es esta colección de grabaciones de estudio raras e inéditas realizadas con Crazy Horse. Se trata de diez canciones grabadas en 1969 junto a Danny Whitten en guitarra, Ralph Molina en batería, Billy Talbot en bajo y Jack Nietzche en teclados. Es la misma legendaria formación que subió al escenario para el disco Live at the Fillmore East, registrado el 6 y 7 de marzo de 1970. Solo una de estas grabaciones (el tema “Dance, dance, dance”) había sido publicada previamente.

ONLINE

Tracker

Con Star+ a punto de extinguirse, Disney+ ofrece ahora todo el contenido “para adultos” otrora presente en aquella plataforma. Entre las novedades de julio se destaca esta serie protagonizada por Justin Hartley (This is Us) que regresa al formato seriado tradicional: a cada capítulo le corresponde una historia cerrada en sí misma, más allá de algunos elementos constitutivos del protagonista que atraviesan los trece capítulos. Es que Colter Shaw es un cazarrecompensas que anda recorriendo los Estados Unidos a bordo de su camioneta en busca de nuevos casos, a veces ayudando a la policía local en la resolución de algún crimen. Shaw es un tracker, un “rastreador” de pistas, contratado para encontrar el paradero de un chico de 14 años (eso es lo que ocurre en el primer episodio) o hallar al responsable de algún homicidio. Experto en armas y en la supervivencia en terrenos hostiles, el protagonista atraviesa las rutas como solía hacerlo el camionero B.J., topándose con nuevos casos y contratos.

Tierra de mujeres

Coproducción hispano-estadounidense, la miniserie disponible en Apple TV+ y protagonizada por Eva Longoria, Carmen Maura y Victoria Bazua encuentra a tres mujeres de la misma familia –abuela, madre e hija– huyendo de Nueva York y refugiándose en un pueblo catalán dedicado al cultivo de vides, el mismo que Julia (Maura) abandonó medio siglo atrás con la promesa de nunca regresar. Tras ellas, por culpa del marido de Gala (Longoria), está un grupo de peligrosos criminales, y el pueblito parece el mejor sitio para esconderse. Aunque más temprano que tarde el chusmerío local pondrá en riesgo al trío de visitantes, desenterrando una serie de secretos familiares que permanecían profundamente sepultados.

CINE

Hecho en Inglaterra

Estrenado a comienzos de año en el Festival de Berlín y ahora disponible en MUBI, el documental Hecho en Inglaterra: las películas de Powell y Pressburger recorre la filmografía del famoso dúo de realizadores de la mano de un anfitrión de lujo, Martin Scorsese. Amante irrestricto de la obra del británico Michael Powell y el húngaro Emeric Pressburger, Marty entrelaza recuerdos personales de infancia y juventud con las películas más famosas (y no tanto) de P&P, directores de auténticos clásicos como Las zapatillas rojas y Narciso negro. A lo largo de más de dos horas, el documental describe cómo los años de la guerra y la posguerra inmediata les permitieron abordar con total libertad creativa títulos como Escalera al cielo, y recorre sus inicios en films de bajo presupuesto y rodaje veloz, su separación y los años tardíos de Powell en solitario (de esa era es la magnífica El fotógrafo del pánico). Un verdadero festín cinéfilo que no deja de lado las influencias artísticas y los vínculos humanos.

La ruptura

La ópera prima como realizadora de la actriz brasileño-argentina Marina Glezer fue rodada en Uruguay, en las playas y aledaños de Cabo Polonio. Es la historia de Julia (Catalina Silva Bachino), una mujer joven que atraviesa un período problemático con su pareja Pablo (Alfonso Tort), al tiempo que otros conflictos colectivos acechan la pacífica vida del lugar: la erradicación de las pequeñas casas de pescadores ante la posible construcción de complejos turísticos. “La ruptura amorosa entre Julia y Pablo es una metáfora de lo individual hacia lo colectivo. ¿Puede el amor tener una concepción protectora y promotora? ¿O solo queremos por querer?”, escribe Glezer en las notas de intenciones creativas.

TV

Entrevista con el vampiro

Las celebérrimas novelas góticas de Anne Rice, ya llevadas al cine en 1994 por el realizador Neil Jordan, tienen una nueva adaptación seriada que ahora llega a la pantalla de AMC. La novedad es el traspaso del inicio del relato original al presente, prologado por la entrevista del periodista Molloy al vampiro Louis de Pointe du Lac. A partir de sus recuerdos, la historia viaja a Nueva Orleans durante la década de 1910, tiempos en los cuales Louis era un ser humano hecho y derecho, existencia trastocada por completo y para siempre luego de conocer a Lestat de Lioncourt, un vampiro que después de tomar contacto con él se encariña profundamente. El responsable de la serie, que desarrolla el texto de las novelas en quince capítulos divididos en dos temporadas, es el guionista Rolin Jones y los encargados de interpretar a la dupla de chupasangres fueron Jacob Anderson (Juego de Tronos) y Sam Reid (The Newsreader), reemplazando así a Brad Pitt y Tom Cruise.

Domingos a las 22 y repeticiones, por AMC.

Anna Karenina

El clásico de la literatura de León Tolstói tiene una nueva adaptación de la mano de la televisión europea (es una coproducción entre Italia, Francia, Alemania y España), dirigida por el canadiense Christian Duguay. Son dos episodios que vuelven a narrar la historia de la joven aristócrata y su encuentro con Alexei Vronsky, el oficial de carrera que es perseguido por todas las mujeres solteras de Moscú. Los responsables de la miniserie afirman que esta versión bucea en segmentos del libro que usualmente fueron dejados de lado en otras adaptaciones: parte del eje de la trama está centrado en Ana y Kitty, con sus esperanzas y decepciones a flor de piel.

Miércoles 10 y 17 a las 22, por Europa Europa.