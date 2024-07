El bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) respaldó los puntos que se enumeran en el Acta de Mayo de cara al acuerdo que firmará el Gobierno nacional con gobernadores, pero aseguró que "no se alcanza" con la firma de un papel y pidió "acciones concretas".

"Los diputados que conformamos el bloque estamos consustanciados con los puntos que se enumeran en la nueva Acta de Mayo, en especial con la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una educación moderna y de calidad", manifestaron desde el espacio que encabeza el diputado Miguel Ángel Pichetto.

Además, expresaron su apoyo a otras medidas como "reducir la presión impositiva, redistribuir la coparticipación para terminar con el modelo extorsivo que padecen las provincias, la apertura al comercio internacional, así como la inserción de nuestro país en el mundo mediante una política exterior seria y respetuosa que privilegie la defensa del interés nacional por encima de cualquier otro".

No obstante, el espacio parlamentario que también integra el ex ministro Florencio Randazzo, consideró que para llevar a cabo estos objetivos "no alcanza con una foto o la firma de un papel", sino que son necesarias "acciones concretas". Por último, exigieron que haya "una relación institucional razonable y de respeto con el Congreso".