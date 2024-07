El presidente Javier Milei y un puñado de gobernadores vestidos de negro protagonizarán en Tucumán en los primeros minutos del martes la puesta en escena que el gobierno libertario denomina Pacto de Mayo, pese a que no compromete a nadie y se firmará el 9 de Julio, en el 208º aniversario del Día de la Independencia. El cónclave con el que el oficialismo pretende relanzar su gestión, frustrado el 25 de Mayo por falta de quórum, se concretará pese las ausencias de al menos cinco mandatarios provinciales y de la mayoría de los ex presidentes de la nación (al cierre de esta edición ni siquiera Mauricio Macri había confirmado su presencia). A fin de atenuar el escaso acompañamiento que se prevé para la actividad oficial, que se transmitirá al país por cadena nacional, el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, montará frente a la Casa Histórica de Tucumán un show musical con la banda de cumbia Los Palmeras, que costeará el pueblo tucumano. En paralelo, en la Plaza San Martín, organizaciones sociales realizarán un “festival popular por la segunda y definitiva independencia”, al que convocan con la consigna “ite al pingo, Milei”.

“Nos los representantes de las Provincias Unidas del Sur”, arranca la última versión del solemne texto con el listado de generalidades que difundió el gobierno el miércoles último. Pero al menos cinco provincias no estarán representadas, pues se descuentan las ausencias de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Otros tres están en duda. En santacruceño Claudio Vidal, que mucho antes de la sanción de la ley Bases había dicho que “sin recursos” para sus pagos no firmaría ningún acuerdo, tiene para entretenerse además el temporal de frío y nieve en su provincia. El correntino Gustavo Valdés está guardado desde que estalló el caso del niño Loan Peña, desaparecido hace más de 20 días, aunque desde su entorno dejan trascender que estaría en Tucumán. La tercera incógnita es el santiagueño Gerardo Zamora.

Los confirmados son los mandatarios de Juntos por el Cambio (nueve gobernadores y el alcalde porteño Jorge Macri), más el peronista catamarqueño Raúl Jalil (aliado a mileísmo igual que Jaldo) y los representantes de partidos provinciales: Martín Llaryora (peronismo cordobés, sic), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La intención de los Hermanos Milei era contar con la presencia de los ex presidentes, que recién el miércoles recibieron sus invitaciones. La respuesta que les llegó fue desoladora. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, como era previsible, no se prestarán a la farsa. “¿No estamos en Julio? El Pacto de Mayo no existe y el de Julio no sé si existirá, pero sí sé que no me tendrá firmándolo”, dijo Fernández a Página/12. Macri, que ayer estaba en Londres (ver aparte), comenzó a tomar distancia de la Casa Rosada y esta semana terminó de romper la relación con los ex miembros de su tropa que saltaron a las filas mileístas, encabezados por la ministra Patricia Bullrich, por lo que su presencia tampoco está confirmada. Eduardo Duhalde, ex senador a cargo interinamente de la presidencia, faltará con la excusa de un viaje Paraguay, según contó su esposa. El puntano Adolfo Rodríguez Saa, otro ex interino por apenas siete días tras el estallido 2001, que estuvo en la asunción de Milei en diciembre, podría ser el único de la partida, ya que también se descuenta la ausencia de Isabel Martínez de Perón, que tiene 93 años y vive en España.

Diputados y senadores recibieron por mail una invitación impersonal, la misma que difundió por redes sociales el aparato de comunicación oficial, y ni siquiera todos los legisladores que le garantizaron a Milei la aprobación de la ley Bases y el pacto fiscal se prestarán para la puesta en escena. El bloque Hacemos Coalición Federal difundió un comunicado en el que avisó que, aunque acuerda con los puntos del texto, esos objetivos “no se alcanzan con una foto o la firma de un papel”. “Vamos a seguir trabajando en pos de esos objetivos desde el lugar en el que la sociedad nos puso con su voto, que es el Congreso Nacional”, señaló el bloque de Miguel Pichetto.

Milei tiene previsto viajar con una comitiva reducida, que encabeza la Hermana Karina e integran el ministro de Defensa, Luis Petri, y el vocero Manuel Adorni. El resto del gabinete se trasladaría de manera independiente. El show de Las Palmeras arrancaría a las 18 y se prolongaría con otras bandas. Milei tiene previsto llegar a Tucumán a las 21 y entrar en acción un par de horas después, cuando comience formalmente la vigilia hacia el 9 de Julio. A la medianoche arrancará la cadena nacional y se teatralizará la firma del denominado Pacto de Mayo. El martes a las 9 de la mañana tiene previsto participar del Tedéum en la catedral porteña y a las 10.30 comenzará otra teatralización, esta vez con protagónicos de militares, que desfilarán por la Avenida del Libertador.