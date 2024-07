Las semanas de entrenamiento no mejoraron a Central. La puesta en escena del canaya en Copa Argentina ante Barracas Central tuvo todos los matices de juego errático que carga el conjunto de Miguel Russo desde que inició el año. Jugó con determinación en el primer tiempo y Jaminton Campaz ofreció su reportorio ofensivo. Pero el gol lo marcó el rival en la última pelota de la primera parte y el desconcierto dominó en el complemento al canaya. Es que ante la urgencia el equipo perdió toda orientación en cancha, los cambios no aportaron ninguna salida y Central se vio eliminado del torneo sin generar un remate al arco en la segunda parte. Un rendimiento que multiplica la preocupación a una semana de jugar por Copa Sudamericana con Inter de Porto Alegre.

Central no pensó nunca en el resultado y todo lo que intentó hacer en cancha fue para sacar ventaja. El equipo intentó siempre pararse en campo rival y cuando en los avances jugaron Campaz o Copetti las oportunidades de gol aparecieron. El canaya fue más incisivo en los primeros 25 minutos del primer tiempo. Fue más profundo cuando avanzó por derecha. Y la más clara ocasión de gol fue de Campaz al aparecer con pelota el pie en el área chica por la izquierda, en la terminación de la jugada. Pero el colombiano remató desviado. Ruben sacó un gran cabezazo que desvió Moyano y Campaz disparó apenas desviado desde fuera del área.

Pero el partido fue atractivo porque Barracas Central fue agresivo cada vez que pudo tener la pelota en campo canaya. Candia exigió a Werner con remate de larga distancia y Daniel Juárez no llegó a empujar sobre la línea un centro bajo.

En las áreas había riesgos y Central era más claro con la pelota. Copetti no pudo imponerse en una carrera hacia el arco y Ruben no logró recibir por abajo ninguno de los centros que lanzó Giaccone. El que rompió la paridad fue Candia, en la última pelota de la primer parte, con un expectacular gol de tiro libre el palo de la barrera.

Ruben le reclama al árbitro. El delantero no pudo recibir ni una clara en el área

La obligación pasó a ser urgencia para Central en el segundo tiempo. Y el equipo no tuvo respuestas. Por el contrario, no mantuvo el ritmo de juego con pelota al pie de los volantes que logró porner a Campaz con buenas intervenciones en el área rival. Russo no le tuvo paciencia al colombiano y lo sacó antes del cuarto de hora a pesar del buen primer tiempo que hizo. El entrenador acudió a los ingresos de Malcorra y Lovera para despertar ideas en ofensiva y luego a Módica. Nada de lo que pensando por Russo se vio en cancha.

Central quedó atrapado en su impotencia, ya característica este año. Malcorra no generó espacios en los pases, Lovera no abrió caminos al área de Barracas Central y así los minutos se fueron. En la desesperación el canaya lanzó centros en forma compulsiva. Pero ninguno generó una oportunidad de gol. No solo que Central no tuvo chances de empatar sino que no pudo siquiera lanzar un remate al arco de Moyano. La impotencia frustró a todos y Russo vio los últimos 15 minutos sentado en el banco, ya sin ganas de dar indicaciones. El equipo se fue silbado de cancha de Plantese. Por sexta vez consecutiva Central no logró avanzar a octavos de final de Copa Argentina.Y la proxima semana juega la serie con Inter de Brasil por Copa Sudamericana.

0 Central

Werner

Coronel

Mallo

Quintana

Rodríguez

Giaccone

Ibarra

Martínez

Campaz

Ruben

Copetti

DT: Miguel Russo

1 Barracas Central

Moyano

Mater

Goñi

Capraro

Insúa

Herrera

A. Juárez

Coronel

Iacobellis

Candia

D. Juárez

DT: Alejandro Orfila

Goles: PT: 45m Candia (BC).

Cambios: ST: 14m Malcorra por Giaccone y Lovera por Campaz (C), 16m Miloc por A. Juárez y Brochero por Iacobellis (BC), 21m Módica por Ruben (C), Krüger por Candia y 28m Zalazar por Daniel Juárez (BC), 31m Gómez por Mauricio Martínez (C), 37m Demartini por Coronel (BC).



Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Platense