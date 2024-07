El Colegio de Médicos de la 2ª Circunscripción, a través de su presidente Alberto Tuninetti, solicitó que se aprueben los proyectos de ley que establecen honorarios mínimos para los profesionales y fijan un plazo no mayor a los 30 días para su cobro. Por su parte, sobre la amenaza de persecución del cobro de plus médico reclama “sentarse a ver los números reales” ya que un médico “hoy cobra 6.200 pesos por consulta de Iapos”, algo que no se actualiza desde diciembre y se paga hasta a seis meses. Para evitar el cobro de co-seguros o copagos, algo que ha “despersonalizado la relación médico-paciente”, se está impulsando que se fije al menos un piso por cada prestación o consulta. En octubre de 2023, el Colegio presentó el proyecto de ley sobre honorarios dignos que fue impulsado por la diputada Sonia Martorano (foto).