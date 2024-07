"Leo está bien, terminó bien, así que será parte del partido, estamos tranquilos. Su nivel está bien, es fundamental para nosotros", afirmó Lionel Scaloni sobre su tocayo en la conferencia de prensa y calmó a los ansiosos: Messi será titular este martes por la noche ante Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Argentina buscará ante el seleccionado al que ya venció 2 a 0 en la fase de grupos un nuevo éxito que lo deposite en la final de la Copa América, con el objetivo de consagrarse bicampeón continental. La cita será a las 21, con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de la TV Pública, Telefé, DSports y TyC Sports. La otra semi entre el Uruguay de Marcelo Bielsa y la Colombia de Néstor Lorenzo se disputará el miércoles, también a las 21.

Consultado por cómo acuerda con el propio Messi si el capitán está o no para jugar, el DT no vaciló: "El que lo decide soy yo; cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso aún no estando al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso, nunca me va a pesar porque sé lo que nos puede dar, aun no estando en condiciones óptimas. No cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón".

Y sobre la Pulga, quien llegó con lo justo al duelo con Ecuador y lució muy lejos de su nivel, abundó: "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil".

Con respecto al rival, Scaloni dijo: "No sé qué equipo va a poner Canadá, pero es un buen equipo. Y más allá de las fortalezas que tengan en ciertos sectores de la cancha, nosotros pondremos un equipo que creo que puede contrarrestar eso; y también, por qué no, hacerle daño, que siempre es la idea. Físicamente es un equipo muy bien trabajado, en sus líneas es un equipo compacto".



ARGENTINA: E. Martínez; Molina, C. Romero, Li. Martínez, Tagliafico; De Paul, E. Fernández o Paredes o Lo Celso, Mac Allister; Di María o N. González, Messi, J. Álvarez o La. Martínez.

CANADÁ: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio, Laryea, Shaffelburg; David, Larin.

Acerca de si representa una ventaja haberlo enfrentado ya en el debut de ambos en la Copa América, señaló: "Nunca se sabe. El otro día con Ecuador el partido fue totalmente diferente -y sabíamos que iba a ser así- al que habíamos jugado un mes atrás. Así que imagino que cada entrenador y cada equipo tendrá que hacer algo diferente. Nosotros siempre intentaremos a través de la pelota hacerle daño al rival, y después intentar que ellos no desplieguen su juego".

Con relación al equipo, por supuesto no dio pistas, pero ante la pregunta de si Messi y Angel Di María podrían jugar juntos respondió: "Es una posibilidad. Han jugado juntos, también ha estado Angel en el banco, ha estado Leo también sin poder jugar y el equipo ha respondido también. Así que esa es la tranquilidad que tenemos. Creemos que va a jugar el que mejor esté para este partido. Y están todos muy bien, con un nivel muy parejo".





Palabra de lateral

En la misma línea, Tagliafico ahondó: "En este grupo cualquiera puede jugar. El entrenador decide. Dependiendo cómo queremos jugar, vamos cambiando. Estamos todos preparados. Normalizamos llegar a estas instancias y no es fácil. Hay que valorarlo y saberlo encarar, pero al final nosotros siempre queremos ir por más y eso es lo mejor que tenemos".

Respecto del nivel de la Selección, el defensor admitió: "Hay partidos buenos y malos. Al final lo que importa es lograr la clasificación. Nos sirve de experiencia para corregir lo que hicimos mal con Ecuador. Todos los equipos están trabajados y son parejos; físicamente lo mismo. Los partidos son cada vez más duros y no somos la excepción a eso. Los partidos se definen por detalles y hay que estar atentos. Nada es fácil y hay que seguir esforzándose".

Por último, Tagliafico tuvo palabras de reconocimiento para Alphonso Davies, la estrella canadiense que también es lateral por izquierda, pero sobre todo para su compañero Emiliano Martínez: "Dibu, con su personalidad y mentalidad, logra lo que quiere. Es bueno tenerlo así porque sabemos que nos ayuda muchísimo", concluyó.