El músico y cantautor León Gieco, siempre comprometido con las causas nobles y justas, se unió al reclamo de familiares y organismos de derechos humanos para exigir la inmediata liberación de las personas que aún permanecen detenidas, tras manifestarse en contra de la Ley Bases.



"Hola, soy León Gieco. A semanas del 12 de junio, día de la marcha contra la Ley de Bases en el Congreso, hoy alzo a voz para exigir la libertad de las cinco personas aún detenidas: Daniela, Facundo, Cristián, David y Roberto", comienza diciendo Gieco en su video, aunque es preciso aclarar que Facundo Gómez fue liberado en las últimas horas.

"Fue injusto la cacería policial, fue injusto los maltratos que sufrieron y ahora es injusto las indignas condiciones de prisión", continúo el multipremiado artista.

Y cerró: "No es delito manifestarse ni pensar distinto. Libertad ya para ellos".





El video, que fue difundido en las redes sociales del artista, surge en reclamo de la liberación de los aún detenidxs -Daniela Calarco, Cristian Valiente, David Sica y Roberto María de la Cruz- que en unos días cumplirán un mes presos en el penal de Ezeiza, tras la cacería policial del 12 de junio, el día que fueron a manifestarse contra la mega Ley que impulsaba el Gobierno de Javier Milei.

Facundo Gómez, quien era el quinto detenido, fue liberado el pasado jueves, tras 22 días en prisión, porque la acusación en su contra -al igual que la de la mayoria de los detenidos- estaba floja de papeles y fue contrarrestada con datos concretos: dos testigos declararon que, contrariamente a lo que se le imputa sin más pruebas que el relato policial, no saltó la valla, no atacó a los policías, no tiró piedrazos, en fin, no infundió "temor público, con el peligro de promover tumultos o desordenes sociales", tal como se lo acusa.

Simplemente ocurrió, como contó Facundo en diálogo con Página/12 (y una fotografía aportada por uno de los testigos lo confirma) que su madre lo llamó por teléfono, y él se detuvo a hablar en el momento y el lugar equivocados.

El lunes vence el plazo para que las defensas de los imputados presenten los memoriales (argumentaciones) de apelación, solicitando que se revoquen los cinco procesamientos y las prisiones preventivas de los cuatro que siguen detenidos, así como las siete faltas de mérito que el fiscal Stornelli apeló. Con un feriado de por medio, la Cámara de Apelaciones podría tomarse varios días para decidir al respecto.