En las últimas semanas, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación citó a presidentes de Clubes, Federaciones, al Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), la Confederación Argentina de Deportes (CAD) y reconocidos deportistas a brindar su mirada sobre el estado de situación del deporte argentino.

Al respecto, el presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), Emiliano Ojea, aseguró que "el deporte argentino necesita ser refundado".

"El mayor problema que enfrentamos es que el Deporte Argentino no tiene un sistema estructurado. Carecemos de una planificación estratégica coherente, no disponemos de políticas universales aplicables y, aún más grave, los gobiernos pasan y no se implementan las leyes existentes. La ejecución del presupuesto, ya deteriorado, apenas beneficia a un sector, lo que resulta insuficiente para el desarrollo deportivo integral", argumentó, a través de una carta pública, el también consejero del Comité Olímpico Argentino (COA) y la Confederación Argentina de Deportes (CAD).

En esa línea, en el marco del comienzo de los Juegos Olímpicos París 2024, el próximo 26 de julio, Ojea hizo referencia a la falta de financiamiento que sufrió el deporte argentino en los últimos seis años, en especial con la pérdida de la autonomía financiera del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

"Esto ha llevado a que cualquier gran logro de nuestros deportistas sea visto como un 'milagro argentino', una expresión que recientemente detalló con precisión el entrenador de la Selección Femenina de Voley y medallista olímpico, Daniel Castellani", explicó.

Para Ojea, la "única" manera de mejorar el deporte argentino es "refundar el sistema desde sus cimientos". "Necesitamos leyes construidas por y para todos los sectores involucrados en el deporte, que tengan una sustentabilidad a largo plazo, con una perspectiva federal, inclusiva y educativa. Estas leyes deben abarcar desde la base, que son los clubes y la enseñanza del deporte en la escuela, hasta el apoyo al deporte federado, al deporte universitario y al de alto rendimiento, acompañado por una visión del deporte como una industria y un plan de desarrollo de infraestructura deportiva de calidad", enumeró el titular de FeDUA.

"Para no volver a fracasar será crucial que estas leyes y ese plan estratégico se cumpla, se evalúe y se audite su ejecución de manera constante", continuó.



Además, sostuvo que la integración de las escuelas, los clubes, las federaciones y las universidades es fundamental en el desarrollo de un sistema deportivo sustentable.

"La refundación del Deporte Argentino debe incluir una planificación a mediano y largo plazo, con una distribución equitativa de los recursos del ENARD y de la Secretaría de Deportes, priorizando una planificación estratégica que nos permita obtener mejores resultados deportivos", señaló el autor de Jugar en equipo: claves para transformar la realidad desde el deporte.

Por último, Ojea advirtió que Argentina no podrá pasar de ser un "milagro deportivo" a una potencia deportiva "si no se logra establecer un Sistema Deportivo Argentino constante, transparente y sostenible para los próximos ocho años". "Necesitamos conformar una alianza entre todas las Federaciones Deportivas, el Sistema Educativo y Universitario, promoviendo competencias internacionales y la enseñanza de nuestros deportes en todos los establecimientos educativos", afirmó.



"Apoyar a las Federaciones Provinciales y a los Clubes con formación dirigencial y capacitaciones de planificación estratégica es crucial para la regulación y el fortalecimiento de las entidades deportivas. Llevar nuestras propuestas a todo el país y conformar mesas de debate para construir un mejor Deporte Argentino es una tarea que debemos abordar con seriedad y compromiso", finalizó.