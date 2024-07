La semifinal entre Colombia y Uruguay terminó caliente. Además de los empujones entre los jugadores -Luis Suárez apuntó contra las cargadas de Miguel Borja- algunos jugadores uruguayos no dudaron en trepar a la tribuna y pelearse con hinchas colombianos que molestaban a las familias del seleccionado celeste. Ahí se lo pudo ver a Darwin Núñez y a Ronald Araujo a puro golpe de puño contra algunos espectadores. Una vez que se apaciguó la gresca, una de las imágenes que dio vuelta en las redes fue la que registró la cabeza cortada de Santiago Ferro Granero, el preparador físico del equipo de Marcelo Bielsa. Pero si la foto induce algo, los videos cuentan otra historia.

Porque el culpable de la herida de Ferro Granero no fue otro que Rodrigo Bentancur, el exquisito volante que fue parte de los once que paró el Loco Bielsa. Tal cual se observa en el primer video, el preparador físico fue uno de los que primero subió a la tribuna para intentar separar -o golpear, no sabemos- ante la gresca generalizada. Una vez que consigue pasar del césped a la tribuna, una botella impacta de lleno sobre su cara.







El otro video muestra el lado b de la escena. Es que Bentancur -que salió lesionado en el primer tiempo- también se acercó a la primera bandeja del estadio de Charlotte cuando empezaron los empujones y, tal como se visualiza en el video, arrojó con violencia una de las clásicas botellitas de agua que usan los jugadores. El destinatario, sin quererlo, fue su preparador físico.