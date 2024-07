El número

La industria de la inteligencia artificial (IA) deberá generar alrededor de 600.000 millones de dólares en ingresos cada año para ser rentable, de acuerdo con una proyección de David Cahn, analista del fondo de capital de riesgo Sequoia Capital. El experto advierte que se está formando una burbuja financiera alrededor de esta tecnología. Pocas empresas han logrado obtener ingresos relativamente rentables. OpenAI es de compañías que han podido superar esa traba. Un reporte publicado por The Information determinó que en lo que va del año, la creadora de ChatGPT, ha generado beneficios por 3,400 millones de dólares. La cifra es superior a los 1,600 millones alcanzados al cierre de 2023. El analista de Sequoia Capital asume que el avance es resultado del uso cada vez más extendido del popular bot conversacional.

Minería

La 21ª edición del informe “Mine 2024” de PwC ofrece un análisis detallado del panorama actual y las perspectivas futuras de la industria minera a nivel global. El informe destaca un año complejo para la industria minera global, a pesar del aumento de la producción. En 2023, los ingresos fueron de 844.000 millones de dólares, una disminución del 7 por ciento en comparación con 2022, mientras que el EBITDA se contrajo un 26 por ciento hasta alcanzar 216.000 millones de dólares. Las utilidades netas cayeron un 44 por ciento, situándose en 89.000 millones de dólares. Las previsiones para 2024 no son optimistas, con una estimación de descenso en los ingresos del 6 por ciento, una reducción del EBITDA del 21por ciento y una caída de las utilidades netas del 36 por ciento.

China

Más de 140 proyectos valorados en unos 46.000 millones de dólares hacen parte de las inversiones que los grupos estatales chinos han hecho en algunos países de la región Andina entre 2000 y 2023, según un reporte de la Fundación Andrés Bello – Centro de Investigación Chino Latinoamericano. Del total de las inversiones mapeadas en ese período, que incluyen participación directa o a través de sus subsidiarias, joint ventures y empresas adquiridas total o parcialmente, Bolivia recibió la mayoría, con un total de 30, seguida por Ecuador (41), Perú (34), Colombia (22) y Venezuela 20. Sin embargo, por montos, Perú lidera con 17.525 millones de dólares, seguido de Venezuela con 12.840 millones de dólares.



Consumo

El consumo de carne cayó en la Argentina al nivel más bajo de los últimos 110 años, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. El consumo anual per cápita este año va a cerrar por debajo de los 44,8 kilos, muy por debajo del promedio histórico de 72,9 y hasta menos que en 1920, que era de 46,9. El consumo total de todo tipo de carnes sumaría, en el cálculo proyectado, 106 kilos, el más bajo en 13 años, y por primera vez el consumo de pollo igualaría al de carne vacuna. Es cierto que hay una tendencia decreciente en el consumo de carne vacuna desde la segunda mitad del siglo pasado, pero, advierte el informe, se ve agravada por la recesión. Igual, en la comparativa internacional, la Argentina sigue siendo uno de los países con mayor consumo per cápita, casi igual al de Uruguay y arriba de Estados Unidos (38 kilos), Australia (27) y Chile (26).

Tech

El índice S&P 500 de las "big tech" se disparó un 17 por ciento este año, pero solo seis empresas son las responsables del 66 por ciento de este aumento. Son Nvidia Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Apple Inc. Nvidia, el fabricante de chips centrado en la IA que se ha disparado un 165 por ciento este año, representa casi el 30 por ciento del avance del S&P en 2024, a partir de su último cierre, la mayor contribución para un líder del mercado en al menos una década según Bloomberg.

Francia

El gobierno francés aprobó el uso de una barcaza atracada en el río Sena para facilitar el despegue y aterrizaje de taxis voladores propulsados eléctricamente durante los Juegos Olímpicos, informó Bloomberg. Aeroports de Paris SA, el operador aeroportuario de la capital francesa, puede construir el llamado vertiport en el río, cerca de la estación de tren de Austerlitz, en el centro de París, según un decreto oficial publicado el martes. Aún así, el Ayuntamiento de París se opone al proyecto y sigue siendo incierto si se permitirá a los taxis voladores volar durante los Juegos Olímpicos de París, cuyo inicio está previsto para el 26 de julio.

Jóvenes

El 85 por ciento de los jóvenes quiere seguir estudiando después de la secundaria, pero solo la mitad lo hace. Lo dice un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, que además sostiene que, en la franja etaria de 19 a 25 años, solo el 38 por ciento estudia y solo el 38 por ciento trabaja (mismo número, pero no mismas personas). A esa edad, el 26 por ciento de los argentinos no terminó la escuela. También dice que, entre esos jóvenes de 19 a 25 años, 3 de cada 4 (74 por ciento) terminaron la escuela secundaria. Hay un 25 por ciento que se dedica solo a estudiar, un 13 por ciento que trabaja y estudia, un 25 por ciento que solo trabaja y un 12 por ciento que no trabaja ni estudia. Esto implica que sólo 4 de cada 10 jóvenes (38 por ciento) de 19 a 25 años sigue sus estudios tras finalizar la escuela secundaria.

Turismo

Las imágenes de los pobladores de Barcelona disparándoles con pistolas de agua a los turistas y pidiéndoles el regreso a sus países de origen están siendo virales en redes sociales y acaparando la atención de la prensa mundial. Lo que argumentan grupos como la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), que convocaron a las manifestaciones contra los turistas el pasado 8 de julio, es que están elevando el costo de vida en la ciudad. El arriendo para quienes residen en Barcelona ha incrementado 16,3 por ciento desde 2019 y el precio promedio de un alquiler de un apartamento en 2023 llegó a ser de 1.568 dólares mensuales, según el Instituto Catalán del Suelo (Incasol).