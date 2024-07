Vox cumple su amenaza y rompe con el Partido Popular. Tras casi tres horas de reunión y 90 minutos más tarde de lo previsto, Santiago Abascal ha anunciado pasadas las nueve y media de la noche de este jueves que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox "constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo" y que, por tanto, se ha acordado abandonar todos los cargos institucionales y "retirar el apoyo parlamentario" al PP en las comunidades de Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y País Valencià e Illes Balears. "Los vicepresidentes anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente", ha anunciado el líder de la extrema derecha.



En una imagen absolutamente calculada, rodeado por todos sus vicepresidentes autonómicos — José Ángel Antelo, vicepresidente de la Región de Murcia; Alejandro Nolasco, vicepresidente en Aragón; Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León; y Vicente Barrera, vicepresidente en la Comunitat Valenciana— Abascal ha culpado al presidente nacional del PP de la situación. "Mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el PSOE se ha dedicado a impedir y torpedear todos los acuerdos con Vox", señaló.

A la extrema derecha no le ha gustado nada el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial ni las negociaciones abiertas para otros organismos como la Junta Electoral Central o el Banco de España. Sin embargo nada de esto ha sido el motivo del giro total de guion en Vox: ha sido la acogida de 347 menores migrantes no acompañados.



Abascal, contra los menores migrantes

Así lo ha tratado de defender Abascal en su breve comparecencia: "Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie a votado al PP, para que continúe la invasión ilegal de MENAS".

Lo cierto es que el pacto que este miércoles asumieron, tras haberlo bloqueado previamente, las comunidades autónomas del PP es un acuerdo de mínimos del que ya habían formado parte en 2022 y 2023. La formación conservadora sigue bloqueando la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la acogida sea obligatoria por ley en cuanto un territorio supere su capacidad.

Por eso en el PP tienen claro, y así lo ha dicho la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que la cuestión migratoria es una "coartada" para tomar una decisión en términos electoralistas. Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran a Público que los de Abascal están reaccionado al resultado de las elecciones europeas y al impactante surgimiento de otra formación a su derecha, el SALF de Alvise Pérez.

La reunión de la cúpula de Vox y sus cargos territoriales ha sido más larga de lo esperado. Fuentes del entorno de Abascal reconocían horas antes que podría haber opiniones diferentes en ese cónclave de urgencia, pero que el partido acabaría acatando con unidad una posición común. Así ha sido y nadie ha desertado como aireaban en el PP, donde estaban seguros de que algunos vicepresidentes, como el de País Valencià, no compartían la decisión de romper. Abascal ha impuesto la ruptura, pero no ha conseguido borrar las caras largas de algunos de los suyos.

En el PP garantizan "estabilidad"

Sobre qué pasará a partir de mañana, el popular Carlos Mazón ya ha movido ficha cesando esta misma noche a los tres consejeros de Vox. Así se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

En el PP transmiten "tranquilidad" y defienden que en todos los territorios se han aprobado presupuestos y que por tanto la legislatura tiene visos de seguir para todos. Vox no romperá en los ayuntamientos ya que, según explican fuentes de la formación de extrema derecha, no han formado parte de la decisión sobre los menores migrantes no acompañados.

Fuentes del Gobierno de Castilla y León, tras conocer el golpe en la mesa de Vox, garantizan "la estabilidad" en la región y critican que es una decisión "injustificada e incompresible".

Feijóo comparecerá este viernes para pronunciarse sobre el nuevo panorama político que se abre para el PP a partir de ahora. Salvo el Gobierno de Castilla y León, que se constituyó con Feijóo como único candidato a la presidencia en marco de 2022, todos los demás se formaron después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y ninguno ha cumplido todavía un año de legislatura.