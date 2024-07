Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentarán nuevamente en la final de Wimbledon, esta vez en la edición de 2024, y repetirán el duelo del año anterior, el cuál ganó el español frente al serbio.

Alcaraz venció a Daniil Medvedev en semifinales, mientras que Djokovic derrotó a Lorenzo Musetti para llegar a su décima final de Wimbledon y sexta consecutiva, igualando el récord de Bjorn Borg.

Djokovic busca su octavo título en Wimbledon, igualando el récord de Roger Federer, y su 25º título de Grand Slam. A pesar de liderar 3 a 2 en enfrentamientos directos contra Alcaraz, el español ganó la final de 2023 y aparece como gran favorito, ya que el serbio llegó al certamen sin rodaje por una operación de meniscos que sufrió hace un mes cuando se lesionó mientras disputaba el certamen de Roland Garros.

Djokovic, que ha alcanzado 37 finales de Grand Slam, la cifra más alta de la Era Abierta, se mantendrá como número en el ranking ATP tras el torneo, mientras que Alcaraz quedará como tercero, independientemente del ganador del duelo del domingo. El italiano Jannik Sinner, que cayó en los cuartos de final ante Medvedev, continuará en lo más alto del escalafón.

Carlos Alcaraz llegó a la final de Wimbledon por segunda vez consecutiva, mostrando su dominio en una superficie en la que a priori no se adapta tan bien a su juego. En un intenso partido de casi tres horas, venció a Daniil Medvedev con un marcador de 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4. Alcaraz, que busca su cuarto título de Grand Slam, superó un comienzo nervioso para imponer su jerarquía y derrotar a Medvedev, quien previamente le había ganado en el US Open.

Alcaraz destacó su mejora durante el partido y su capacidad para manejar la presión. En el transcurso del encuentro, elevó su nivel de juego, utilizando pelotas cortas y un servicio en progresión para neutralizar a Medvedev. A pesar de un intercambio de quiebres de saque en el cuarto set, Alcaraz mantuvo su concentración y selló la victoria.

El joven español, que ya no se siente un novato en las finales, se prepara para enfrentar a Djokovic en la final. El serbio, que no jugó en su cruce de cuartos por una lesión que sufrió el australiano Alex De Miñaur, aprovechó su frescura de piernas para dominar a un agotado Musetti, que sintió el rigor de un torneo largo y llegar a una instancia a la que no está acostumbrado. Así lo venció por un 6-4, 7-6 (7-2) y 6-4 que exhibió las pequeñas pero claras diferencias que hubo en el juego.

Djokovic, además, manejó a la perfección los momentos de presión, cuando Musetti contó con chances de achicar la desventaja. Sin inmutarse, el exnúmero uno mantuvo el pulso en esos momentos y se llevó el triunfo con claridad.

En tanto, la checa Barbora Krejcikova y la italiana Jasmine Paolini disputarán este sábado desde las 10 la sorpresiva final femenina, que definirá una campeona inédita. Krejcikova viene de eliminar a la campeona de Wimbledon 2022 Elena Rybakina, mientras que Paolini superó a Donna Vekic.