En kioskos y librerías, Revista Cancelado #4. Así de simple y necesario. Una nueva entrega incorrecta, e indigesta para algunos, del Colectivo Alegría. Un reencuentro grato y vital con el humor sardónico, ése que mucho tiene para decir en épocas tristes (como ésta). De las redes al papel, un salto en el que Alegría confía, y que muchos lectores agradecen. ¿A quién no le gusta mirar cómo la tapa de Cancelado dialoga con las de ciertos diarios? “Creo que lo mejor que hicimos es elegir el tamaño tabloide, porque podemos apreciar dibujos grandes, en tiempos donde vemos todo en un celular o en impresiones que no le hacen justicia a la obra; además, el tabloide hace que no sean necesarios los anteojos”, aclara Maxi Falcone a Rosario/12.

Falcone es el integrante rosarino de esta banda alegre/cancelable; conformada en esta ocasión por Agustina Casto, Aureliano Acevedo, Agite, Beto Ledes, Cape, Chavo Escrotito, Chuck Ross, Elmer, Ernán, El Nolo, Fantoni, Langer, Lele, Maxi Sanguinetti, NNNN, y Razz. Además, se encarga de la editorial del nuevo número, donde despotrica sobre la corrección política. Toda Cancelado apunta sus dardos a ella. “Con el colectivo Alegría venimos haciendo humor gráfico desde 2016; el nombre viene, justamente, de la ‘revolución de la alegría’. Creo que somos el último colectivo que hace humor gráfico político. Hace poco, Mara Burkart (socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la UBA), en una entrevista en Página/12, decía que hasta el año pasado existían tres revistas: Alegría (por el grupo), Cancelado y Barcelona. Barcelona, en la que tuvimos una paginita con Alegría, pasó a mejor vida; así que estamos nosotros nomás”, continúa el dibujante.

-Entre las cosas lindas que suceden, están los enojos de algunos.

-Durante los años 2018 a 2020, los trolls nos corrían, muchas veces, por izquierda, pero siempre malinterpretando chistes, llamándonos gordofóbicos o machistas. Ahora, por suerte, eso cambió; solo nos dicen “zurdos de mierda”.

-La tradición del humor gráfico y político argentino es enorme, ustedes responden a esa historia.

-Quienes formamos parte de Alegría y Cancelado somos parte de una generación que creció y se formó, fundamentalmente de manera política, leyendo humoristas gráficos como Quino, Caloi, Fontanarrosa. De hecho, siento que la primera bajada de línea militante, vino alguna vez y probablemente por algún chiste de Quino. Además, somos de esa generación que estaba fascinada con las revistas en los kioskos, nos quedábamos embelesados mirando los dibujos; si bien hoy son tiempos de memes, el humor gráfico tiene una vueltita más, mientras que el meme es muy urgente, agarra una foto y le pega un texto rápido. Hay algo de eso en lo que hacemos, pero hay un poquito más de idea y de pensamiento, que se produce también a la hora de dibujar. Se piensa con dibujos. En las redes hay cierto tipo de humor que no pasa, te lo bajan, te lo voltean; en Alegría nos tiraron un montón de chistes abajo. Pero si alguien tiene que cancelar algo de lo que hacemos en Cancelado, por lo menos tiene que ir y comprarse la revista (risas). A lo mejor es menos masivo, pero seguramente bastante más profundo; y en este contexto, está bueno reflexionar un poco, porque leemos rápido y nos posicionamos muy rápido. El papel y el dibujo son un trabajo un poquito más lento, que nos obliga a reflexionar un poco más.

-¿Cómo se organizan para la publicación?

-El Nolo: Para empezar a armar y organizar la revista, definimos más o menos una deadline, que igualmente siempre se suele extender, y terminamos saliendo un poco más tarde, pero ese disparador ayuda y permite empezar a producir. Después empieza todo el proceso de ir viendo a quiénes invitamos; tratamos de que sea lo más rotativo posible, manteniendo a quienes organizamos la revista como miembros fijos. Lo que le pasamos a los invitados es muy sencillo: el tema y un puntapié, y es que la historieta tiene que ser de un humor tirado a lo “cancelable”, transgresor y zarpado. Apuntamos a que cada invitado explore el tema y lo lleve para el lado con el que se sienta más seguro. Al ser conocidos o gente que ya trabajó con nosotros, uno confía en su laburo. Y luego tenemos distintos roles, hay quienes se encargan de hablar con la imprenta, otros del diseño, y otros de la distribución y de los pedidos que se hacen por la web.

-¿Por qué elegir el papel?

-Ernán Cirianni: Porque estamos viejos y no entendemos a los memes. El otro día me subí al subte y uno que hacia free style o no sé qué mierda, en vez de pedir plata pedía que lo siguiéramos en Instagram; o sea, no entendemos eso, somos viejos y queremos papel, que era cómo se hacían las revistas cuando la Argentina era una potencia, cuando el mundo giraba hacia el socialismo y la revolución del proletariado. Pero ahora, cuando todo gira hacia la derecha, hay mucho meme, mucho Tumbler, mucho Facebook, mucho TikTok, pero nada de papel.

-¿Quiénes se enojan con Cancelado?

-Agite: El de Cancelado es un tipo de humor muy específico, que emparentaría con el de Cha cha cha o el de Capusotto, y se relaciona con ese público. De todos modos, somos muchos autores, y aun cuando te guste el humor incorrecto, todo no te va a gustar. Los que más se molestan creo que son los libertarios, que a veces se deben ver reflejados, porque creo que lo que más molesta es la verdad, y es dolorosa. En Alegría no hay una definición ideológica conjunta, somos de distintos palos y opinamos diferente en muchos temas políticos, pero nos une la injusticia; siempre desde la izquierda, por supuesto. Pero a alguien siempre vamos a molestar; seguramente, te vamos a molestar a vos también.

Revista Cancelado se consigue en librerías y locales de historieta de la ciudad; en kioskos, solo en provincia de Buenos Aires.