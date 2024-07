“En la final me voy a encontrar mejor”, afirmó Lionel Messi de cara a la final de la Copa América. “Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que en la final me voy a encontrar mejor”, dijo en declaraciones a la prensa.

En diálogo con DSports, señaló: “Tenemos una competencia, una intensidad, unas ganas de dar al máximo en cada entrenamiento. A cualquiera que le toque jugar rinde de la misma manera. Nos destacamos por la competitividad que tenemos en cada partido. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Le compite a cualquiera”.

En otro pasaje se refirió a su presente: "En estos momentos no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la Selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día”.

Al respecto, “consideró que su carrera "será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más" y precisó que "en esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba". Estimó que "ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”.

Messi valoró el recambio generacional en las figuras de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez . “Son muy jóvenes. Fueron campeones de América y del mundo. Tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje. Para mí, lo fundamental es tener un buen grupo. A partir de ahí pueden llegar los logros”.

También valoró a Emiliano Martínez y Ángel Di María. “Sabemos que todas las competiciones son muy duras, que por pequeños detalles te podés quedar afuera. Los cruces son 90 minutos y hay penales, y ahí no siempre gana el mejor. En los penales contra Ecuador, si bien dicen que fue suerte, teniendo al Dibu ya no es suerte. Sabés que uno o dos te agarra y eso es una gran ventaja”.

Sobre Di María, expresó que está "muy decidido y no hay nada que lo mueva” en cuanto a su despedida de la albiceleste y que sería "extraordinario” que hciera un gol para la coronación.

El equipo para la final

La Selección argentina se medirá ante Colombia en la final de la Copa América, en la que buscará repetir el título conseguido hace tres años en Brasil. Lionel Scaloni repetiría a los 11 titulares que enfrentaron a Canadá.

El entrenador parece haber quedado conforme con la presentación de semifinales, en la que la Selección argentina mostró su mejor versión en todo el certamen y es por esto que al equipo que derrotó a los norteamericanos.

La única incógnita estaría en el lateral derecho, por un golpe que sufrió Gonzalo Montiel. De esta manera, en el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene realizando una muy buena Copa América en la que solo recibió un gol. Por su parte, la defensa estará conformada por Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romeo y Gonzalo Montiel, aunque este último está en duda por un golpe que sufrió en las semifinales. Fue por esto que "Cachete" realizó trabajos de kinesiología y la idea es que entrene a la par de sus compañeros esta tarde. En caso de que no esté en condiciones de jugar, su lugar será ocupado por Nahuel Molina.

El mediocampo será el mismo que en los últimos dos partidos (ante Ecuador y Canadá) y el que brilló en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul.

Por último, el tridente ofensivo también será el mismo que ante Canadá y el que venció a Francia aquel histórico 18 de diciembre de 2022, con Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.

Así, la formación de la Selección para enfrentar a Colombia sería Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel o Nahuel Molina; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.



La final de la Copa América será el último partido de Di María con la Selección argentina, por lo que buscará cerrar su etapa con un nuevo título. El jugador ganó el Mundial Sub-20 de 2007, el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.