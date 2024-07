El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó de cara a la final de la Copa América 2024 de este domingo ante Colombia que “vamos a intentar ganarla desde el juego”, consideró que el conjunto cafetero “está en un gran nivel” y como es habitual evitó confirmar el equipo titular que saltará al campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami.



“Cada final es distinta y tienen sus matices. Vamos a intentar ganarla desde el juego, pero cualquier equipo que va a jugar una final sabe el condimento que tiene y lo que está en juego”, confesó el entrenador en el marco de una conferencia de prensa antes del partido definitorio, que compartió junto a Emiliano “Dibu” Martínez.

Scaloni comentó que “el fútbol es tan lindo que uno lo puede plantear de una manera y después el partido va por otro lado. Tenemos una idea de cómo puede ir el partido, queremos ser protagonistas como siempre, pero no se nos tiene que escapar ningún detalle”.

El DT también habló sobre la preparación del equipo para enfrentar a Colombia. “Tomamos en consideración muchas cosas, pero cambiar posiciones de jugadores lo hacemos solo cuando tenemos alguna dificultad física. No vamos a cambiar posiciones de jugadores, no nos gusta”, dijo.

Sobre los posibles once titulares, remarcó: “El equipo que vamos a sacar mañana será el que pensamos que nos pueda hacer ganar. Alguna vez repetí el equipo, pero no es una estadística que me preocupe. Si juegan los mismos es porque creemos que el equipo que tiene que salir es ese”.

Al ser consultado sobre lo que será el último partido de Ángel Di María y su posible titularidad, expresó que “contra Ecuador no entró y podría haber sido el último partido. Después en la semifinal entró y salió bien. Sabemos que será su último partido, pero siempre será el equipo por delante. Si creemos que tiene que jugar, jugará. Como entrenador es básico pensar en el partido, porque hay muchos condicionantes, en este caso esperemos que vaya todo bien y que se pueda retirar de la mejor forma”.

Además, le dedicó un párrafo aparte al presente de la estrella colombiana. “James Rodríguez es un gran jugador, es un placer verlo jugar. Néstor (Lorenzo) ha encontrado el funcionamiento de su equipo alrededor de él, pero nosotros nunca nos enfocamos en un jugador sino en el equipo. Colombia es un gran equipo, está en un gran nivel, y nuestra manera de defender será por equipo y por zonas, sabiendo las dificultades que eso conlleva”.

De esta manera, la probable formación para enfrentar al equipo cafetero sería: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Leandro Paredes o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Argentina enfrentará a Colombia el domingo a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami frente a 65.300 espectadores, donde la Selección intentará revalidar el título conseguido ante Brasil en 2021.

