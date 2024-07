"¿Se acuerda presidente cuando el 10 de diciembre en el acto de asunción le dije que usted tenía demasiados prejuicios y que cuando se sentara en el sillón de Rivadavia se le iban a ir uno por uno? Bueno… bienvenido a la Argentina", empieza Cristina Fernández de Kirchner la comunicación que dio a conocer por sus redes sociales después de que el Gobierno anunciara sus nuevas medidas para contener los dólares blue y financieros.

La ex presidenta prefirió no recurrir a los análisis más técnicos de los especialistas y tradujo a un lenguaje más accesible el nuevo intento oficial para salir de la encerrona en que él mismo se colocó. "Deje de volver locos a sus seguidores liberales libertarios que están haciendo análisis interpretativos esotéricos y dígales la verdad de la milanesa: que va a UTILIZAR LAS RESERVAS DEL BCRA para INTERVENIR EN EL MERCADO 😱 de dólares financieros, porque la brecha con el dólar oficial se le está yendo a la… usted ya sabe. Y esto finalmente le impacta en los precios", resumió Cristina Kirchner la iniciativa oficial, que no perdió la oportunidad de insistir con su visión sobre las verdaderas causas de la crisis económica: la escasez de divisas:

"Se da cuenta ahora que por más superávit fiscal que tenga (aunque sea trucho e insostenible) el problema central de la Argentina y su economía bi-monetaria, con hiper endeudamiento en moneda dura, es la escasez de dólares."

En base a esa interpretación de lo que está ocurriendo, volvió a convocar a un gran acuerdo multipartidario que permita superar el bimmonetarismo crónico de la economía argentina.

"No pierda más tiempo organizando actos de Billiken sobre la cuadratura del círculo, piense que lo han elegido por cuatro años y tiene la oportunidad de convocar a las distintas fuerzas políticas y sectores sociales a discutir en serio el destino de nuestro país. Aunque no le den el premio Nobel, vale la pena intentarlo… y la historia seguro se lo reconocerá", propuso para cerrar su comentario.

Nada indica que Milei la escuchará.

Las medidas de Milei y Caputo

Para acompañar su comunicado, Cristina Kirchner publicó los tuits donde Luis Caputo y Javier Milei resumían sus nuevas iniciativas y, sobre todo, dejaban al descubierto la desesperación y el desconcierto que los embarga.

El ministro de Economía salió a hablar en un programa deportivo para defender la política económica, dijo que el dólar blue a 1.500 pesos "no le quita el sueño" y señaló que a partir del lunes se terminarán de cerrar los "grifos" de emisión de pesos.

Según la teoría oficial, primero fue el del déficit fiscal, luego el de los intereses por el pago de los "pasivos remunerados" del Banco Central y la próxima semana se cerrará la canilla de los "puts" de los bancos.

Por la mañana, Milei había fundamentado esta decisión debido a la "anomalía" observada por el gobierno de que los dólares financieros seguían aumentando al mismo tiempo que el Banco Central sigue comprando dólares.

Las críticas de los economistas

No fue Cristina Kirchner la única en cruzar los anuncios oficiales. El desconcierto y malestar atravesó sobre todo a los economistas que hasta hace poco eran fervientes partidarios del Presidente como su ex asesor Carlos Rodríguez.

Uno de los que más claro lo expuso fue Christian Buteler, que destacó que se "pasaron toda la semana diciendo que la suba del dólar no preocupa, que la brecha volverá a bajar, que la emisión para comprar dólares era buena y el sábado a la mañana salen con una medida que marca todo lo contrario".

Para el economista liberal, "eso también genera expectativas, y no buenas precisamente. Caputo busca hacer lo mismo que en el 2018 (intervenir vendiendo dólares) pero sin dólares. El mercado pide levantar el cepo y le responden con más intervención. Nos alejamos de los programas económicos para acercarnos a medidas salvadoras que nos puedan revertir el resultado en lo inmediato. Como cuando ponés todos los delanteros y al equipo a tirar centros para ver si uno mete un cabezazo salvador".