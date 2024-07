“Devuelvan las bancas”, dice Victoria Villarruel.

“No está bien apretar gente”, respondieron los ex diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El cruce entre la vicepresidenta de la Nación y los legisladores nace en el acompañamiento de los legisladores a un proyecto enviado por Axel Kicillof a la Legislatura, pero que aceptó modificaciones de la ex bancada libertaria.

“No está bien tratar de poner en una situación de fusilamiento mediático a quienes manifiestan alguna discrepancia con alguna cuestión de fondo o de forma que surge del Gobierno nacional”, esgrime el comunicado publicado por el bloque Unión, Renovación y Fe, la bancada apuntada por la vicepresidenta.

La respuesta de los ex libertarios da a partir de la publicación de Villarruel en su red X. “¿Cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por La Libertad Avanza votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más?”, se pregunta en su tuit la vicepresidenta. Luego lanza otro interrogante: “¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al presidente Milei y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof?”

El cierre fue al hueso: “Siento vergüenza e indignación. ¡Devuelvan las bancas!”



A pesar del halo condenatorio de las balas virtuales de la vicepresidenta, nadie en la Legislatura se sorprendió por la votación. No porque el bloque en cuestión sea ladero de Kicillof, ya que ni siquiera le votó el presupuesto o el endeudamiento, algo que sí hizo el PRO por ejemplo. Pero desde el minuto cero tras las elecciones, el grupo apuntado jamás fue contactado por los líderes de LLA, marcaron distancia con sus métodos, y no mostraron una identificación "kamikaze" para con el Presidente.



El presidente del bloque agredido, Gustavo Cuervo, sostiene que fue un “ataque descarnado” por parte de Villarruel que los deja expuestos a un sistemático “ataque de trolls en las redes sociales”.

El motivo que despertó el enojo de la vicepresidenta fue el acompañamiento del bloque al proyecto de Kicillof para crear una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que administre y centralice la información del sistema de emergencias bonaerense. De esta manera, resalta la iniciativa, se reducirán tiempos y costos para la atención de urgencias en los 135 municipios.

Respecto de la medida que recibió media sanción en la Cámara Baja, Cuervo explica a Buenos Aires/12 que su bloque mantuvo reuniones con médicos, personal de la salud, directores de hospitales, intendentes y funcionarios provinciales. “Todos estaban de acuerdo en encaminar esta solución, así que pedimos que se modifiquen algunas cosas del proyecto con las que no coincidíamos y, al hacerse, lo acompañamos”, indica.

Cuenta que, por ejemplo, un director de hospital del interior bonaerense le relató cómo en alguna ocasión tuvo que decidir entre qué paciente atender y cuál no por los problemas para recibir suministro de sangre, algo que se saldaría con esta nueva empresa.

En este sentido, Cuervo pone en valor labor legislativa que transitó el proyecto del Ejecutivo provincial y traza un paralelo con la recién sanción de la Ley Bases. “Ella fue una de las principales protagonistas para que los senadores acompañen el proyecto, entonces los senadores de otros espacios que acompañaron, ¿son traidores?”, se pregunta el dirigente que representa a la cuarta sección.

“Todo el tiempo hay una doble vara, donde si las cosas las hacen ellos es de republicano, pero si lo hacen los del otro lado es un fraude”, señala. Desde su mirada, la condena pública que les hizo Villarruel es “una actitud hipócrita”.

Además, no es la primera vez que su bancada es víctima de los ataques virtuales de la horda mileísta. En diciembre del 2023, cuando el bloque libertario se partió por la decisión de un grupo minoritario que se manifestó como los legítimos representantes de Milei, la diputada Costanza Moragues Santos padeció una fuerte persecución en redes, donde se publicó su dirección y tuvo que tener custodia en su casa.

Precisamente, Moragues Santos también le contestó a la vicepresidenta. “La vergüenza y la indignación la siento yo con ella, tanto personal como políticamente”, dijo ante un medio radial.

Por su parte, Cuervo le dice a este medio que está sorprendido por la actitud de Villarruel, pero estima que no habrá mayores consecuencias. “No, no creo que se atrevan a otra cosa rara, porque sería una locura”, responde ante la consulta de si tiene medio a otras acciones por parte de la vice señalada en reiteradas ocasiones por su relación con algunos ex represores y torturadores durante la última dictadura cívico-militar.

El abandono

En el fondo de todo este ida y vuelta, quienes transitan por los pasillos de la Legislatura no están sorprendidos por la votación del bloque libertario. Es que, incluso con anterioridad a la jura por sus bancas, este grupo de legisladores manifestó su distancia con Milei cuando concretó el recordado Pacto de Acassuso en noviembre del 2023.

Allí, el ex presidente Mauricio Macri apostó por Milei. Convocó a votarlo y lo acompañó de cara al balotaje en el que el líder anarco capitalista venció a Sergio Massa. En ese momento, Cuervo ya había sido electo diputado por LLA y firmó un documento criticando el acuerdo. “Una Argentina distinta es imposible con los mismo de siempre”, era la última frase del texto.

Gustavo Cuervo, presidente del bloque Unión, Renovación y Fe.

Cuervo, presidente del Partido Renovador a nivel provincial, no fue el único que votó. También estamparon su firma Carlos Luayza, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández. Desde ese momento, Karina Milei, el principal interlocutor de Cuervo en LLA lo abandonó.

“Nunca volvimos a hablar”, dice hoy. Incluso, la hermana del presidente presentó hace pocos días el partido La Libertad Avanza en la provincia de cara a las elecciones del 2025. No convocó a Cuervo y tampoco a ninguno de sus compañeros de bloque.

Esa bancada, llamada Unión, Renovación y Fe, esta compuesta por Cuervo y los otros siete firmantes de aquel documento contra el acuerdo con Macri. A su vez, está Moragues Santos. Es que en diciembre, una vez que los nuevos legisladores juraron, optaron por sumarse al único bloque llamado La Libertad Avanza: era el monobloque de Moragues Santos.

Allí empezó una disputa por el nombre de las bancadas. Sucede que Nahuel Sotelo se adjudicó la efectiva representatividad del espacio mileísta. La particularidad es que, tanto Sotelo como Moragues Santos, ingresaron a la Legislatura en 2021 de la mano de la boleta encabezada por José Luis Espert.

Espert se peló con Milei y aquel mini bloque estalló. Hoy, a pesar de la renovada fraternidad entre ambos liberales, los bloques siguen enfrentados.

Más allá de todos los vericuetos en la relación, Cuervo sostiene que su bloque está integrado por cuatro partidos. Tanto el Partido Renovador que el preside en la provincia, como Unión Celeste y Blanco y el Partido Fe, son de orden nacional, y Unión por Todos es de carácter provincial.

“Es la estructura que hizo posible que Milei pueda competir en la provincia, pero parece que ahora no somos confiables”, suelta Cuervo.

Lo que viene

Con todos estos enfrentamientos en la mochila y el abandono por parte de Karina Milei, el dirigente bonaerense cuenta que está desarrollando un nuevo proyecto para “pararse en otro lado”. “Se hace indispensable construir algo nuevo por fuera de la grieta y salir de los caprichos de los prejuicios”, indica.

Recuerda sus primeras reuniones con los hermanos Milei, donde Javier no era muy gustoso de los “temas políticos”. Reconoce que Karina siempre les dio un excelente trato y cumplió al pie de la letra todos los acuerdos. “Y nosotros también”, repara.

Considera que las formas y métodos de Milei atentan contra sus objetivos. “No creemos que el Estado sea una organización criminal pero sí entendemos que hay que moderar el gasto público, y eso no nos convierte en talibanes o focas aplaudidoras”, señala.

De todas maneras, remarca ningún integrante del bloque se arrepiente de haber votado a Milei. Aunque resalta que está preocupado por la falta de sensibilidad social, así como por los ataques a personalidad de la cultura, presidentes de otros países y periodistas.

“Durante la campaña, cuando el presidente se puso a la cabeza de la batalla con la venta de órganos o la libre portación de armas, nosotros salimos a poner paños fríos y marcar que la estrategia no era conveniente y allí nos fuimos tildados de traidores”, rememora el diputado.