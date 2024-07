Este lunes 15 de julio se dará inicio al Juicio oral y público contra Luis Alberto Ramos por la causa Tehuel de la Torre, que se extenderá hasta el viernes 26 de julio, de 10 a 18 hrs. Se llevará a cabo en el Tribunal en lo criminal n° 2, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

La causa está caratulada como "DE LA TORRE TEHUEL C/ RAMOS LUIS ALBERTO S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR ODIO A LA ORIENTACIÓN SEXUAL (TRANS ODIO)" en los términos del art. 80 inciso 4° del Código Penal.

Los imputados son el mencionado Luis Alberto Ramos y Oscar Alberto Montes, quienes sostienen un pacto de silencio desde el momento de su detención.

Mientras que Oscar Montes pidió juicio por jurado, Luis Alberto Ramos requirió un juicio técnico (por los tres Jueces del Tribunal). El tribunal colegiado está integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo. Sobre la fecha del juicio de Oscar Montes todavía no hay novedades.

Tehuel de la Torre es un varón trans de 21 años. Como tantos jóvenes de familia humilde, el 11 de marzo de 2021 salió de su casa en San Vicente, Provincia de Buenos Aires, en búsqueda de trabajo con la promesa de una changa como mesero en un cumpleaños. Se reunió con los detenidos en Alejandro Korn y nunca más regresó. Ellos fueron los últimos en ver al chico con vida, según se pudo verificar más tarde en una fotografía recuperada del celular de Montes, amigo de Ramos, imputado por encubrimiento. El 13 de marzo su novia logra realizar la denuncia y comienza la investigación. En la casa de Ramos se encuentra el celular de Tehuel junto con su ropa.



A tres años de su desaparición, este primer juicio se adelantó por la presión popular, organizaciones LGTB+ (entre ellos, el Frente orgullo y lucha) y los organismos de Derechos Humanos (con fuerte acompañamiento del INADI), ya que inicialmente estaba pactado para el año 2027. La querella familiar, en representación de la mamá de Tehuel, Norma Nahuelcurá, está a cargo de la Dra. Flavia Centurión y el Dr. Cristián Ariel González.

"Lo que esperamos de esta instancia -le dijo Flavia Centurión a este diario- es la visibilización de todas las situaciones que rodean este tipo de delitos, es decir, Tehuel desapareció, no tuvimos y no tenemos todavía un protocolo de búsqueda. De tenerlo la historia hubiera sido distinta porque a Tehuel lo empiezan a buscar cuatro días después de su desaparición. Se perdió mucho tiempo, se perdieron pruebas por la falta de protocolo y de personal especializado en la desaparición de personas en situación de riesgo como es el colectivo LGTB+ y las mujeres en situación de violencia. Esperamos que esto se visibilice para poder prevenir otros crímenes de esta naturaleza."

En pos de continuar visibilizando la causa, el pasado viernes 3 de julio se inauguró un mural en Alejandro Korn. Realizado por Alex Arce e impulsado por la Asociación Familiares y Amigos de Tehuel conjuntamente con el Municipio y el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, esta obra conmemora la lucha del colectivo LGTB+.

A su vez, en la Universidad de Mar del Plata se presentó otro mural el día 5 de julio. En él se muestran las imágenes de Tehuel y de las referentes travestis Lohana Berkins y Diana Sacayan, junto con la inscripción "Cupo laboral travesti trans YA". Estuvieron presentes Agustina Ponce, presidenta de la Comisión de Basta de Travesticidios y Transfemicidios MDP-Batán, Nicolás Abratte y la militante y artista lesbiana Pierina Nochetti, quien está acusada (sin pruebas) por pintar una pared con la inscripción “¿Dónde está Tehuel?”.

La activista Agustina Ponce remarcó la importancia de difundir el caso de Tehuel en la ciudad balnearia por lo que, para la inauguración, se convocó a los medios de comunicación para quienes pudieran dialogar con Norma Nahuelcurá (mamá de Tehuel). También -le dijo Ponce a Página12-, el contar con la presencia de Pierina se pretende aportar a una reparación simbólica mientras se acompaña el pedido por su absolución.

“La justicia ya le falló a Tehuel, a la familia, a mí, el juicio es una instancia que está bien si le alivia algo a Norma pero en realidad más importante es saber qué pasó con Tehuel”, y agrega que en su caso “es de las primeras escaladas y demostración de fuerzas para criminalizar la protesta, aleccionar, desactivar y tirarnos con de todo pero más con miedo”, señaló Pierina Nocchetti.

Mónica Galván, presidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Tehuel (parte del Frente Orgullo y Lucha), comentó que esta es “una justicia que no está preparada, no tiene perspectiva en géneros y diversidades, no sabe cómo vivimos nuestras vidas las personas trans, lesbianas”.

Además resalta la importancia de estar atentos a los movimientos de la Justicia con respecto a los casos de crímenes vinculados a la comunidad LGTB+, quienes padecen violencias cotidianas motivados por discursos de odio. No se refirió solamente a lo que atañe al juicio por Tehuel sino también a los ataques de lesboodio ocurridos en el barrio de Barracas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) el 6 de mayo donde un hombre prendió fuego a cuatro mujeres lesbianas que vivían hacinadas en una habitación de hotel, de las cuales tres perdieron la vida. En junio el juez Edmundo Rabbione procesó al atacante y lo acusó de “homicidio doblemente agravado por alevosía y el uso de un medio idóneo para causar daño”, pero no incluyó el agravante por motivos de género y/u orientación sexual.

“Hay un desmantelamiento de las políticas públicas y regreso a la patologización de nuestras identidades”, denuncia Mónica, y esta falta de perspectiva se evidencia, agrega, en que Norma, la mamá de Tehuel, deberá pasar por dos instancias de juicio por el doble pedido de los detenidos, lo cual la somete a un nivel de victimización haciéndola atravesar nuevamente por todo lo ocurrido en el caso desde la desaparición de su hijo hasta los procesos que se llevaron a cabo durante la investigación.

En la actualidad los discursos de odio son avalados por sus mismísimos gobernantes. En un Gobierno donde se recorta presupuesto a las investigaciones por las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar, la importancia de este juicio radica también en el agravante de odio por orientación de género. El juicio por el asesinato de Diana Sacayán en 2018 fue el primero en llevar la carátula de Travesticidio y culminó con la condena a cadena perpetua de su asesino, Gabriel Marino. El INADI fue querellante en este juicio así como, con la abogada Greta Pena como titular, presionó desde el primer momento para que el juicio por Tehuel de la Torre no se demorara hasta el año 2027.

Por otro lado, mientras que la necesidad de políticas públicas para la comunidad travesti, trans y no binaria es de carácter vital (desde la sanción del Cupo laboral travesti trans 995 personas accedieron al trabajo formal), al momento se cuentan más de 120 despidos de manera ilegal. El caso de Tehuel evidencia que estas políticas tienen un impacto real en las personas del colectivo y en toda la sociedad, ya que una persona desaparecida en democracia es una violación a los derechos humanos independientemente del colectivo al que pertenezca, aunque no es casual que estén en mayor riesgo personas cuyos derechos básicos no están garantizados.

Las organizaciones convocan este lunes a las 9 de la mañana para concentrar en el Tribunal, en la calle 8 entre 56 y 57, La Plata, con la urgente necesidad de ocupar las calles, abrazar la lucha y la resistencia en un pedido desesperado de justicia por Tehuel de la Torre. Todas las novedades se pueden seguir desde la cuenta de Instagram @familiaresyamigosdetehuel