El partido más esperado llegó: la selección argentina se enfrenta a Colombia por la final de la Copa América 2024 y los hinchas e internautas, tanto en territorio nacional como desde los Estados Unidos, vuelven a inundar las redes sociales con memes y muchos entusiasmo por este último encuentro.

Como ya es habitual, antes, durante y después de cada partido de fútbol —y en especial cuando juega la Selección y Lionel Messi— los usuarios comparten divertidos memes que miden el pulso y el humor del encuentro, pero con el agregado de que el país está en la final y con la despedida de Ángel Di María.

La previa

Sin dudas, las horas previas a la final tuvieron sus condimentos: primero, la selección le realizó una emotiva fiesta de despedida a Ángel Di María en la concentración durante el sábado. En tanto, en el viejo continente, se disputó la final de la Eurocopa, en la que España se consagró campeón luego de vencer a Inglaterra 2 a 1.



La despedida a Ángel Di María

Un detalle más: el partido se juega en el mismo horario en que se emite un nuevo episodio de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, por HBO.



Igual los fanáticos de la serie puede dejar de desesperarse, ya que el capítulo se puede ver on demand en la plataforma MAX una vez que finalice la final de la Copa América.

