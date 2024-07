Jeff Bridges ha reflexionado sobre su triunfal regreso a The Old Man, admitiendo que no pensó que podría volver para una segunda temporada en medio de su diagnóstico de cáncer. El actor de 74 años, que protagoniza el thriller de Disney + como el ex agente de la CIA Dan Chase, se sometió a quimioterapia por un linfoma no Hodgkin en 2020. Aunque el tratamiento erradicó el cáncer, le dejó un sistema inmunitario debilitado y, en enero de 2021, Bridges contrajo el Covid que terminó casi matándolo.

"Quiero decir, no pensé que fuera ... Pensé: 'No voy a volver. No podré volver'", dijo Bridges a People en una nueva entrevista junto a su coprotagonista John Lithgow. "En cuanto a volver a la serie, todo el mundo fue muy considerado con mi estado", dijo, señalando que no recordaba su regreso al set "como algo particularmente difícil. Incluso las escenas de lucha tras mi regreso, no recuerdo que me disgustaran".

En los primeros días, Lithgow, que interpreta al agente del FBI Harold Harper, encargado de dar caza a Chase, recordó: "Realmente teníamos que vigilarlo. Todo el mundo vigilaba a Jeff. De vez en cuando necesitaba oxígeno. "Estaba muy relajado", recuerda Lithgow. "Tranquilizaba a todos los demás. Al principio, todo el mundo estaba muy atento y nervioso, y él hizo que todo el mundo se tranquilizara".



"Simplemente lo hacés lo mejor que podés, y eso es todo lo que podés hacer. Es algo genial, actores trabajando con actores, siendo una fraternidad, una hermandad", dijo Bridges. "Nos cuidamos los unos a los otros". La estrella de El Gran Lebowski relató en una entrevista concedida a The Independent en 2022 que la covid puso en peligro su vida: "Simplemente me pateó el culo... Dios, me produjo tantas emociones y sentimientos diferentes", dijo sobre pasar cinco semanas en una unidad de cuidados intensivos. "El miedo no fue uno de los más fuertes. Era sobre todo la sensación de tener que seguir el programa. Aquí estoy, enfermo, sé que no quiero morir porque una de las cosas que la enfermedad me hizo ver es lo mucho que me gusta estar vivo".

Al recordar su roce con la muerte, Bridges lo calificó de "regalo". "Aprendí cosas durante esos momentos que no habría aprendido de ninguna otra manera", dijo. "Cavar todo lo que se me viene encima. Eso fue lo concreto: cavar cada pequeña cosa. Y por escarbar, quiero decir, entrar en ello, sabés, entrar en lo que está pasando de una manera muy rica. Tan profundamente como puedas". La segunda temporada de The Old Man se estrena con un especial de dos episodios el primer jueves de septiembre.