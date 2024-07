El vocero presidencial, Manuel Adorni, abrió su conferencia de prensa de este lunes repudiando el atentado contra Donald Trump y reforzó las acusaciones hechas por el presidente Javier Milei sobre la relación entre el intento de asesinato y la "izquierda internacional" y minimizó el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

A dos días del hecho, cuando fue consultado por los motivos del mensaje presidencial, Adorni dijo no saber por qué Milei acusó a la izquierda y también manifestó desconocer la información revelada de que el atacante estaba afiliado al partido republicano.

"Hechos aberrantes como el atentado contra Donald Trump demuestran, por supuesto, que la libertad está en peligro. El mundo occidental, libre y capitalista, está bajo amenaza, no hay lugar para contemplaciones para este tipo de hecho terroristas", abrió Adorni su conferencia de prensa hechando más fuego al juego de falsas acusaciones de la ultraderecha a través de redes sociales, al que se sumó Milei el sábado por la noche, tras el atentado.

Adorni agregó un condimento local al discurso de odio al minimizar el atentado contra la Cristina Kirchner, al decir: "El candidato Trump lejos de victimizarse o pretender que se dicte un feriado, va a participar de la convención republicana en Milwake". El vocero fue consultado luego por el intento de magnicidio contra Kirchner --que Milei nunca condenó-- y evitó pronunciarse: "Es un tema que está judicializado en la Argentina. En cuestiones que tienen un proceso judicial abierto, no nos entrometemos".

En cuanto a la consulta sobre por qué Milei habló de la "izquierda internacional" como responsable del atentado contra Trump, Adorni no tuvo más que respuestas esquivas y sin información.

"No he hablado con el presidente al día de hoy, pero entiendo que el que atentó era un comunista o gente de izquierda de manera confesa, pero no sé, eh. Estoy suponiendo, pero la verdad es que no hablé con el presidente", confesó Adorni e incluso retrucó desconociendo el peso de la palabra presidencial: "¿Cuál sería el punto?".

Los periodistas de la sala de prensa le recordaron que se conoció la identidad del atacante y que estaba registrado como votante del partido republicano, pero el vocero presidencial volvió a fingir desconocimiento. "No estaba al tanto. Al principio se lo había relacionado con un pasado comunista", señaló y cerró: "Me pongo en tema de cuál es la información que tiene el presidente y se las comunico".