Mientras que parte de la ultraderecha nacional e internacional se apuró a denunciar que la izquierda estuvo detrás del atentado contra el expresidente Donald Trump, el registro de votantes de Estados Unidos confirmó este domingo que el joven atacante estaba afiliado al partido republicano. El FBI estima que Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años autor del ataque el sábado contra Trump, actuó solo y que los primeros indicios no dan pistas de que pertenezca a alguna organización terrorista internacional.



Tanto Trump como el presidente Joe Biden instaron este domingo a los estadounidenses a mostrar unidad después de que el ataque contra el republicano pusiera en vilo al país en plena campaña electoral para las presidenciales de noviembre. La Convención Nacional Republicana, que empezará el lunes y en la que se oficializará la candidatura de Trump a la Casa Blanca, va a proceder tal como estaba planeado, aunque con un previsible aumento de las medidas de seguridad.

"Terrorismo doméstico"

El agente del FBI que dirige la investigación, Kevin P. Rojek, aseguró que por el momento estudian el hecho como un caso de "terrorismo doméstico", y que enviaron el arma, un rifle semiautomático que fue comprado por el padre de Crooks, y el celular del atacante a un laboratorio del FBI en Virginia. El atentado desató teorías conspirativas y acusaciones por parte de los republicanos, en la ya de por sí polarizada carrera electoral.

El potencial candidato a la vicepresidencia de Trump, J.D. Vance, dijo que "la retórica de la campaña de Biden condujo directamente al intento de asesinato de Trump". Steve Scalise, un republicano que recibió un disparo en un ataque contra congresistas conservadores por parte de un activista de izquierda en 2017, también culpó a los demócratas por el ataque a Trump, mientras que el congresista Mike Collins fue más allá y afirmó que "Joe Biden dio las órdenes".

De gira por Estados Unidos el presidente Javier Milei aseguró que "la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder". En la misma línea el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó el atentado contra Trump para atacar a "la izquierda globalista que siembra el odio".

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, tuiteó: "Intentaron matar a Trump, intentaron matar a Bolsonaro, pero la (extrema) derecha es la acusada de ser violenta. Quizás no te gusten Trump o Bolsonaro, pero preguntate: ¿por qué querrían matarlos?". Pese a todas las especulaciones, el registro de inscripción de votantes estadounidenses muestra que Crooks no es un militante de izquierda sino que estaba afiliado al partido republicano en el estado de Pensilvania.

¿Fallas en la seguridad?

En escenas que atormentaron a un Estados Unidos ya traumatizado por la violencia armada y la agitación política, Trump se agarró la oreja y se echó al suelo después de que se oyeran disparos en el mitin del sábado. Los agentes del Servicio Secreto lo rodearon y sacaron del escenario mientras levantaba el puño en señal de desafío, con la oreja y la cara ensangrentadas.

El impactante incidente suscitó preguntas sobre la seguridad, y sobre cómo un candidato presidencial pudo ser blanco de un atacante a unos 150 metros de distancia a pesar de contar con un enorme dispositivo de seguridad. El vocero del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, rechazó las afirmaciones "absolutamente falsas" de que se había denegado protección adicional a Trump antes del mitin y dijo que, de hecho, la agencia había reforzado su seguridad.



"Nada es más importante que estar unidos"

Biden hizo este domingo un llamado a la unidad nacional durante un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca y urgió a los estadounidenses a resolver sus diferencias "en las urnas, no con balas". "No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia, nunca, punto, sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho. Es hora de enfriarlo", declaró el mandatario en un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca.

"Aquí en Estados Unidos, tenemos que salir de nuestros silos, donde sólo escuchamos a aquellos con quienes estamos de acuerdo", dijo Biden en un breve discurso en el que agregó: "Nada es más importante para nosotros ahora que mantenernos unidos (...) Desde el principio, la democracia estadounidense dio a la razón y al equilibrio la oportunidad de prevalecer sobre la fuerza bruta. Ésa es la América que debemos ser".

Biden dijo que los motivos del autor de los disparos, Thomas Matthew Crooks, seguían siendo desconocidos y pidió que no se hagan conjeturas sobre sus "afiliaciones". El mandatario ordenó una investigación independiente sobre el dispositivo de seguridad existente durante el atentado fallido y anunció también que pidió a la directora del Servicio Secreto, Kim Cheatle una revisión de las medidas de seguridad actuales de la convención republicana que arranca este lunes en Wisconsin.

Trump ya está en Milwaukee

El expresidente estadounidense llegó este mismo domingo a Milwaukee, estado de Wisconsin, para participar de la convención republicana. "En base a los terribles acontecimientos del sábado iba a retrasar dos días mi viaje a Wisconsin y a la Convención Nacional Republicana, pero acabo de decidir que no puedo permitir que un tirador o asesino potencial fuerce un cambio en la programación", escribió Trump en su red Truth Social.

Más temprano Trump había asegurado: "En este momento, es más importante que nunca que permanezcamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, permaneciendo fuertes y determinados e impidiendo que la maldad gane". Para el magnate republicano "solo Dios impidió que ocurriera lo impensable".

Un día antes de que empiece el gran evento del partido republicano, el centro de la ciudad ya se encontraba blindado, con varias calles cortadas y decenas de agentes de seguridad patrullando por las zonas aledañas al centro de convenciones. El Fiserv Forum será el escenario de cuatro días de eventos cuyo plato fuerte será el anuncio del acompañante de Trump como candidato a la vicepresidencia del país.