A Nico González le tocó la mochila enorme de reemplazar a Messi tras la lesión del capitán en la Copa América y el zurdo alternó buenas y malas, cuestión a la que se refirió una vez campeón de una manera tan curiosa como simpática.

"Me van a putear porque me erré un montón de goles. No me entra, estoy re salado. Espero que estén contentos y no me puteén", pidió el exArgentinos, entre risas y no tanto, durante una conversación con el streamer Nico Occhiato, quien logró colarse en el campo de juego.

González, de buen partido para Página/12, tuvo tres situaciones de gol: la anulada por offside, un rebote post córner que mandó a las nubes casi que de frente al arco y en el área y el zurdazo al medio que le sacó el arquero tras un jugadón de Di María y De Paul.



Amenaza constante por su gran juego aéreo, Nico fue clave para la levantada del equipo tras la salida del capitán al aportar un despliegue constante por la banda izquierda. Aunque, claro, le viene costando en materia goleadora, cosa que se le dio fácil en sus primeros partidos en La Scaloneta.

Quien pinta como reemplazante de Di María jugó cinco partidos en esta Copa -sólo faltó al debut-, siendo titular ante Chile y Ecuador. Actualmente en la Fiorentina de Italia, lleva 39 partidos y 5 goles en la Selección (cuatro por Eliminatorias y uno en amistosos).

Esta coronación fue la tercera de su carrera a nivel Selección, ya que también formó parte de las conquistas de la Copa 2021 en Brasil y la Finalíssima 2021 en Inglaterra. Vale recordar que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión.