Érase una vez tres grupos de música y teatro que componían canciones copadas, con temas que realmente interpelan a las infancias y adolescencias e invitan a ser, estar, jugar y decir cómo a elles más le guste, conociendo realmente el mundo infantil y adolescente y yendo intencionalmente en contra del mercado del entretenimiento genérico y cosificador, que sigue siendo una tradición pesada en las propuestas más rancias y aburridas que no entretienen a nadie. Arrancaron las vacaciones de invierno y, para escapar del cuento repetido de siempre, SOY acerca las propuestas de los grupos Raviolis, Valor Vereda y Divertrap, con espectáculos que atraviesan la música, el sonido, la improvisación, el teatro, el cine y todos los géneros musicales que importan desde una mirada contemporánea, comprometida y disidente.

Desde el 18 hasta el 26 de julio, en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, lxs más pequeñes y no tanto podrán acercarse a participar, descargar energías, risas y abrazos en una serie de espectáculos en los que - les juro que esto no es una frase trillada - no se van a divertir solo elles, sino que harán felices también a lxs adultxs. A continuación, SOY canta toda la información.

Poné los Raviolis

Luego de la celebración explosiva que pocos meses atrás realizó Raviolis por sus 10 años de vida y giras por Argentina y Latinoamérica, la banda de rock creada por madres y padres de la escuela pública Margarita Ravioli, que la rompen sobre las tablas con canciones plagadas de humor e ironía, se presentan en vivo para darle voz al lado B de la crianza y el consumismo juvenil, la diversidad sexual y los himnos a las abuelas que rompen todas las reglas.

Formada por Valeria Donati, Gabriel Wisznia, Esteban Ruiz, Bruno Delucchi, Brian Ayliffe, Juan Pablo Esmok Lew y Fernando Bucci y con tres shows programados para estas vacaciones, uno en San Isidro y dos en CABA en el marco del ciclo “Konex para Chicos”, sonarán las canciones de su maravillosa discografía que recorre géneros como rock, metal, boleros, punk y baladas, junto a las melodías más pedidas del público, como el temazo "Macho proveedor", del disco debut "¿Por qué no te mandé al turno tarde?" o “Valentín”, del álbum "Hoy no vino la niñera".

En la primera, y como cuenta el técnico de sonido de la banda Fernando Bucci a este suplemento, "lo que tratamos de hacer es de reírnos de nosotrxs mismxs, como en la canción del macho proveedor, en donde un padre tratando de arreglar su casa prácticamente la termina destruyendo". Allí, un papá soberbio y orgulloso de su hombría se acaba de comprar una caja de herramientas que no sabe ni para qué sirve, y se impone a su pareja queriendo cambiar un cuerito de la canilla, hasta que con su orgullo patriarcal no hace otra cosa que destruir la casa entera en una historia tan desopilante como graciosa.

Por otro lado, “Valentín”, tierna y profunda, es una canción que tiene un enfoque único sobre la diversidad en las infancias porque, como continúa Fernando, “a Raviolis no le podía faltar una canción de amor entre dos niñxs del mismo género. Le dimos muchas vueltas a cómo no hacerla desde un lugar de mostración o señalamiento de la sexualidad, sino del derecho de las infancias a vivir en libertad”. Otro temazo de muchos para corear en banda.

Raviolis se presenta el 18 de julio a las 16 en el Centro Cultural San Isidro, Av. Del libertador 16138, San Isidro, y el 26 de julio a las 16 y a las 19 en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.

Recuperar el valor de la vereda

Coordinados por Elisa López Oroño y Diego Mazurok, el grupo Valor Vereda es conocido y reconocido (literalmente, obtuvieron un reconocimiento por el interés educativo del Ministerio de Educación de la Nación de la gestión anterior) por sus propuestas altamente lúdicas, destinadas a transformar los espacios convencionales a través del juego mediante la imaginación, la fantasía y la creatividad, palabras que ellxs mismxs utilizan para presentarse en sociedad.

En estas vacaciones, vuelve a las tablas su espectáculo "Soy valiente" en dos oportunidades, creado como un show musical completamente original que aborda los miedos en las infancias desde la historia de un grillo temeroso, que convive con una jirafa exploradora que se va a la ciudad y que él quiere pero le cuesta seguir. A partir de esa hermosa imagen se crea una cadena de canciones que buscan movilizar, sensibilizar y ofrecer una puesta disparadora y analógica que apuesta a la presencialidad, al encuentro entre personas alejadas de las pantallas y de los objetos típicos.

Así, Valor Vereda busca que los únicos recursos disponibles sean los vínculos entre lxs presentes, modificando los espacios infantiles como nunca antes se había visto. Además, ya convertida en hitazo y lista para sonar en este invierno, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ del año pasado presentaron en todas las plataformas su canción "Familia de Patos", que acompañada de una melodía tan genial como pegadiza celebra la diversidad de todo tipo en todo tipo de familias, tanto humanas como animales, bailando entre cuacs-cuacs y rondas para no parar de entonar, corear y gritar, tal como lo cuenta Elisa a este medio en torno a su origen: "Empecé a visualizar un montón de familias de patos y en la canción terminaron siendo patos de distintos colores, plumajes, estaturas y contexturas, para poder reversionar el clásico patito de hule amarillo a partir del imaginario que nos habita hoy y llegar de forma alegre, conocida y amigable, tendiendo un puente amable hacia las formas que actualmente tienen las familias".

"Soy Valiente" de Valor Vereda se presenta en dos ocasiones: el viernes 19 de julio a las 15 en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, y el viernes 26 de julio a las 17 en el Auditorio San Rafael, Ramallo 2606.

Diversión, trap y todo lo que está bien

La presentación que hace el dúo que conforma Divertrap en sus redes habla (y canta) por sí misma: "¡Los pibis están cansados de que les digan todo el tiempo qué hacer! Por eso nosotros los invitamos a SU fiesta, con música hecha para ellos. Donde charlan de las cosas que les interesan, se muestran como son y la pasan re piola". Todo dicho, aunque podemos y vamos a ampliar, la propuesta de Divertrap ya se puede escuchar en cualquier momento gracias a la reciente salida de su álbum debut "Somos Bichos Raros" en todas las plataformas musicales, con una tapa tan graciosa como maravillosa que desde la gráfica ya celebra nuestra manera particular de ser mostris.

El disco, que será presentado en vivo a pura fiesta en una única fecha durante las vacaciones, será parte de la propuesta divertrapera que se arma como una mixtura de espectáculo teatral y recital urbano, lejos de ser solo un show para mirar, sino para cantar, bailar y participar a través de la música que componen e interpretan Gilda Arteta y Santiago Garate. A pocos días de ver la luz, sus melodías ya se están convirtiendo en hitazos, y sus letras ponen en primer plano las habilidades socio-emocionales de las infancias y adolescencias, interpretadas sobre las tablas para hablar conscientemente del aquí y ahora, destinadas a chiques de hoy, mediante recursos como cuentos, canciones y juegos que son intervenidos desde la disidencia para sacudir a las familias. Entre los temones que conforman el disco debut se perfila como el número 1 "No es No", que ya cuenta con su video oficial y trae una letra rapeada y una melodía techno rockera destinada a afianzar la seguridad y la libertad de todes, proponiendo la reflexión sobre la negación de todo aquello que nos pueda dañar, para poder expresarnos y tomar nuestras propias decisiones: "ene, o: No, palabra cortita, patada de chancho, lo digo y me la banco. Basta para mí".

Divertrap se presenta el domingo 21 de julio a las 15 en Teatro Border, Godoy Cruz 1838.