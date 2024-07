El talento de Faustino Oro (10) para el ajedrez cautiva a profesionales del deporte en todo el mundo. Esta vez fue Vladimir Kramnik, gran maestro de ajedrez y excampeón mundial, quien dio un paso al frente e invitó al joven argentino a medirse en un partido amistoso "cara a cara" en Londres. "El evento será bastante histórico", auguró.

"Estoy realmente impresionado por los resultados y el nivel de juego de tu protegido, Divis, no he visto nada parecido en toda la historia. Parece que Faustino ya no es (al menos mucho) más débil que yo en blitz, probablemente incluso más fuerte", inició Kramnik su mensaje dirigido a David Martínez, entrenador de la selección española de ajedrez, en la red social X.



Pero el ajedrecista ruso no solo elogió al Maestro Internacional de ajedrez más joven de la historia, sino que le extendió una invitación para conocerlo en persona. "Realmente me encantaría jugarle un partido de blitz OTB gratis, invitarlo a Londres en agosto, reservaré un día antes o después del partido con José y jugaré unos 12 juegos con Faustino", agregó Kramnik.

Imagen: @VBkramnik.

Con la intención de despejar todas las dudas respecto a la seriedad de la invitación, el excampeón mundial de ajedrez prometió que "todos sus gastos de viaje y alojamiento estarán cubiertos", garantizando que la partida se desarrolle "en condiciones justas e iguales".

El último logro de Faustino: convertirse en el Maestro Internacional de ajedrez más joven de la historia

El primer domingo de julio el pequeño Faustino Oro demostró porque, a pesar de su corta edad, ya le dicen "El Messi del ajedrez": obtuvo el título de Maestro Internacional de ajedrez, tras finalizar puntero e invicto en el Torneo de Maestros que se llevó a cabo en el Club d´Escacs de Barcelona.



En el evento participaron maestros del ajedrez de todo el mundo, un círculo en el que Faustino se mueve con fluidez hace un tiempo -- en 2023, consiguió su primera norma de Maestro Internacional y se convirtió en el ajedrecista más joven en el mundo en obtener ese logro--.

Durante el torneo en Barcelona, Faustino totalizó 6,5 puntos, suficientes para su ubicación final en la vanguardia del certamen, y alcanzar el puntaje exigido para el otorgamiento de la tercera y definitiva norma (performance) de Maestro Internacional.