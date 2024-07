El resultado fue todo lo que encontró anoche Central ante Internacional de Porto Alegre. Es mucho por tratrase de una llave que se definirá el martes que viene en Brasil. Pero es poco si se revisa el juego del canaya. Porque más allá de la picardía de Jaminton Campaz para marcar el gol de la victoria, el equipo de Miguel Russo no dio señales de recuperación, por el contratio, se mostró sin ideas y solo las ganas de sus delanteros contagiaron al resto. Hubo jugadores en muy bajo nivel y otros que con su esfuerzo justificaron el triunfo, como los casos de Facundo Mallo y Marco Ruben.

Russo pensó el equipo con Lovera en el rol de armador del juego, Ruben y Copetti repartidos en el área y la inspiración de Campaz por izquierda. Pero Central no tuvo buenos rendimientos individuales y menos aún protagonismo colectivo. El equipo careció de tuvo ritmo en su juego. Siempre con andar cansino, nadie pudo poner pelotas en espacios vacíos para forzar buenos movimientos de los compañeros. Pero Inter tampoco salió de la instrascendencia generalizada. Y así el partido careció de todo atractivo.



El primer tiempo entregó solo dos remates a los arcos. El primer intento fue de Enrique, con derechazo al ángulo cruzado que pegó en el palo, en la mejor combinación de pases que hizo la visita sobre el área grande. Errático Lovera en todas las pelotas que tocó, la jugada más pretensiosa del canaya fue un disparo de Mauricio Martínez sobre el área grande que desvió Rochet. Central jugó siempre atrapado en sus dudas, a veces perdido, en una postal que se le vio muchas veces en el año. Anoche, por caso, Ruben y Copetti se desesperaron en salir del área para llegar a tener contacto con la pelota. Pero lejos del arco los delanteros pierden la mayoría de sus atributos.

Lovera no jugó el segundo tiempo. Ingresó Gómez pero todo cambió en un pelotazo de Mallo. Rómulo, como último hombre, dejó picar la pelota, Campaz se impuso en la posición y se llevó el balón para superar a Rochet con remate que sacó antes de pisar el área grande. Central no mejoró con el ingreso de Gómez. La diferencia fue que el partido mostró al rival más urgido por el gol y el canaya así se movió más cerca de Broun, aunque a gusto en salir de contragolpe.

Los brasileños no desbordaron a los canayas. La primera atajada de Broun fue a diez del final, sobre la línea, con remate de Enrique. La visita fue solo impotencia. Alario dejó la cancha sin protagonizar una sola jugada de riesgo en el área canaya. Anoche a Inter le faltaron algunos titulares que recuperará para la revancha del próximo martes. La llave está abierta. Porque Central viaja con ventaja a Brasil pero sin saldar ninguna de sus deudas de juego.



1 Central: Broun: Coronel, Mallo, Quintana, Sandez; Lovera, Martínez, Ibarra, Campaz; Ruben, Copetti. DT: Miguel Russo.

0 Inter: Rochet, Bustos, Vitao, Mercado, Reñe; Rómulo, Bruno Gomes, Enrique, Patrick, Ribeiro, Alario. DT: Pablo Fernández

Gol: ST: 4m Campaz (C).



Cambios: PT: Igor Gomes por Vitao (I). ST: Desde el inicio Gómez por Lovera (C), 33m Prado por Wesley (I), 37m Módica por Ruben y Martínez por Coronel (C), 45m Lucca por Alario (I), Ortiz por Ibarra (C) y Rodríguez por Campaz (C).



Arbitro: Cristian Garay (Chile)

Cancha: Central