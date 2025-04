Franco tiene 16 años y lleva cuatro horas caminando bajo el cielo otoñal de Buenos Aires, es uno de los tantos que peregrinan "El camino de Francisco", un homenaje popular para despedir al papa argentino, impulsado por los curas villeros y las organizaciones barriales que acompañaron su recorrido. Franco salió temprano desde Ciudad Oculta para despedir al sumo pontífice él conoció. “El Papa fue a nuestro barrio, creo que en 2011, cuando se estaba haciendo la escuelita. Yo tengo una foto con él”, cuenta con orgullo. No habla solo de un líder religioso, habla de alguien que dejó una marca profunda en su vida y en la de su comunidad; Francisco marcó un antes y un después en nuestro barrio. Desde antes de que fuera Papa, ya teníamos fe en él”.

La charla se da frente al Hogar de Cristo San Alberto Hurtado, un centro comunitario en el sur de la ciudad. Allí, Bergoglio sembró —mucho antes de llegar a Roma— una fe sostenida por acciones concretas: un plato de comida, una ducha, un espacio para volver a empezar. "Él fundó este centro antes de convertirse en Papa", explica Nancy, una de las acompañantes de los jóvenes que buscan dejar atrás las adicciones. “Acá se sanan para después sanar a otros”, continúa. Por la mañana, el centro ofrece desayuno y un lugar para higienizarse; por la tarde, talleres que ayudan a reconstruir historias quebradas.

“Francisco, como sacerdote y como Sumo Pontífice, dejó de mirar la Iglesia hacia adentro y empezó a mirar hacia afuera, hacia las periferias existenciales, como él las llamaba. No solo las periferias geográficas, sino esos lugares donde se vive el dolor, donde se sufre hambre, donde están las heridas, donde falta dignidad y falta trabajo”, sintetiza Danilo, otro joven que no conoció la Iglesia antes del papado de Francisco. Lo dice mientras camina hacia el Barrio 21, que será el final del recorrido.

La caravana multitudinaria avanza como puede: a pie, en autos, en colectivos improvisados y bicicletas. No importa cómo, importa estar. Hay grandes y chicos, familias, jubilados, adictos, trabajadores y excluidos. La peregrinación recorre la Buenos Aires de Francisco. En Monteagudo —quinta parada antes de llegar a la iglesia de Caacupé—, Carolina, una de las coordinadoras, invita a caminar hasta la canchita donde acaban de inaugurar un mural que inmortaliza al papa. "Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que hice yo con ustedes" (Juan 13:15), reza la cita del Evangelio que acompaña su rostro sereno. Allí, los vecinos detienen el paso un momento. Hay abrazos, emoción, sonrisas y esperanza.

Más que una despedida, la peregrinación es “un pacto de amor con Francisco”, define el padre Gastón "Tonga" Colombres, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Ciudad Oculta: "La idea es que todos los años podamos volver a encontrarnos, hacer un camino así, pasando por lugares de dolor, para que nos renueve el deseo de estar cerca, de ser una sociedad que no deja a nadie afuera, que es una gran familia. Queremos seguir ese legado de Francisco, no solo acá en Buenos Aires, sino en toda la Argentina", explica.

El padre Tonga fue también el encargado de dar un mensaje en Constitución, la primera parada del segundo tramo del itinerario y uno de los puntos más emblemáticos de la peregrinación. “Un lugar donde todos los días los trabajadores vienen a ganarse el mango”, dijo, micrófono en mano, parado delante del camión que encabezaba la caravana. Desde allí, bendijo las manos de todos los presentes. Constitución no fue una parada más. Fue el corazón simbólico del recorrido: la Iglesia volvió a salir a la calle, como tantas veces reclamó Francisco. No era un gesto nuevo para los peregrinos: en esa misma plaza, años atrás, Bergoglio bendijo a los cartoneros, a los vendedores ambulantes y tejió su vínculo con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El lugar donde el entonces arzobispo de Buenos Aires decidió poner a la Iglesia del lado de los últimos.

El tercer tramo llevó a la caravana por el sur de la ciudad hasta llegar al Hogar de Ancianos Doctor Guillermo Rawson, que alberga a unos 200 adultos mayores en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos testigos de las visitas frecuentes que Jorge Bergoglio realizaba durante sus años en Buenos Aires. También estaba previsto que el recorrido incluyera los hospitales Borda y Tobar García, pero finalmente esos destinos fueron omitidos. Sí se mantuvo, en cambio, el paso por la Unidad Penitenciaria del Hospital Muñiz, en el corazón de Barracas, donde Bergoglio daba misa y lavaba los pies de los detenidos enfermos.

En la esquina de Amancio Alcorta y Doctor Enrique Finochietto, jubilados en sillas de ruedas y con muletas, junto a trabajadores de los hospitales de la zona, salieron a abrazar el paso de la peregrinación. "Esta es una procesión de fe y esperanza: la de un pastor que también fue el pastor de los no creyentes, de aquellos que estaban en las márgenes de la fe y que él supo sumar", destacó Gustavo Benítez, director del hogar. "Acá Francisco tuvo siempre una gran presencia con los adultos mayores. Vino a lavar los pies, a celebrar misa junto al padre Toto. Esta es una zona donde trabajó muchísimo, siempre con ese objetivo de sumar a los excluidos, a los que quedaron caídos del sistema", recordó, mientras la caravana seguía su paso.

La peregrinación había partido al mediodía desde Plaza de Mayo. A su paso, rindió homenaje a Mamá Antula en la Casa de Ejercicios María Auxiliadora, cruzó Constitución, visitó hospitales, un centro de adicciones y un geriátrico, todos lugares marcados por el trabajo social del entonces arzobispo de Buenos Aires.

Cerca de las cinco de la tarde, después de horas de caminata y emoción acumulada, llegó al destino final: la Parroquia Virgen de Caacupé, en la Villa 21. Frente al escenario improvisado en la puerta de la capilla flameaba una bandera paraguaya. La Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona del Paraguay, custodiaba la escena. Fue allí donde Bergoglio —el Papa también de los migrantes— celebraba cada 8 de diciembre las misas en honor a la Virgen, fortaleciendo la fe y la identidad cultural de la comunidad paraguaya en la ciudad. "Iglesia en la calle", proclamaba uno de los carteles, retomando el lema que Francisco sembró desde sus primeros pasos en el pontificado.

El padre Lorenzo "Toto" De Vedia fue el encargado de celebrar la misa final, en un clima de dolor y orfandad que, kilómetro a kilómetro, supo transformarse en alegría. Estuvo acompañado por el arzobispo Jorge García Cuerva y los curas villeros que impulsaron la organización de esta despedida popular.

Desde ese altar callejero, el padre Toto lanzó un mensaje que renovó el compromiso de Francisco: un legado que, desde ahora, será desafío de todos —de la Iglesia y de quienes se acercaron a ella de la mano del papa—, mantener en pie."Queremos ser una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia en salida, como un hospital de campaña: cercana, compasiva y cariñosa. Una Iglesia que nos haga hermanos a todos, que cuide la tierra, el techo y el trabajo. Una Iglesia para todos: para los más pobres, los olvidados, los descartados, los presos, los enfermos, los abuelos, los niños y los jóvenes que están en las calles. Este es el legado de Francisco, y hoy nos comprometemos a mantenerlo vivo."

La tarde caía sobre el sur de la ciudad, pero algo seguía en movimiento. No era solo la caravana que atravesó hospitales, barrios y capillas: era la esperanza. La esperanza de una Iglesia que siga siendo de todos, incluso después de la muerte de Francisco; una Iglesia capaz de abrazar a creyentes y no creyentes. "Yo lo voy a recordar como alguien que me devolvió la fe. Y eso que no soy religioso, no formo parte de ninguna institución. Pero él me abrió la puerta a esta Iglesia que volvió a abrazar a todos", resumió Gustavo, que acompañó en silencio el tramo final del recorrido de Francisco.