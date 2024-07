El rumbo de la economía conducida por Javier Milei y Luis Caputo recibió otra crítica desde adentro, nuevamente de parte de un integrante del Consejo de Asesores del Presidente. Esta vez fue el empresario textil Teddy Karagozian quien lanzó sus dardos y Manuel Adorni insinuó que podría correr la misma suerte que el economista Fausto Spotorno, quien a principio de mes debió dejar su lugar en ese cuerpo tras cuestionar las medidas de Caputo.

“Soy de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía”, planteó Karagozian en una entrevista televisiva y abundó: "Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?”.

En la misma línea, planteó que no ve en el corto plazo un período de recuperación de la economía como promete la Casa Rosada a partir de algunos "brotes de crecimiento". “No, eso yo no lo vislumbro aún. En mi fábrica y mis amigos industriales no lo veo", dijo el empresario textil". "Hoy no subió la economía, mi capacidad de imaginación es diferente a la del Presidente, pero mi información me dice que eso no va a suceder, pero ruego estar muy equivocado”, añadió.

¿Karagozian en la senda de Spotorno?

La respuesta del Gobierno llegó por ahora de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que es "una opinión más con la que no estamos de acuerdo" y reiteró que "hay algunos puntos donde esa reactivación o ese rebote está ocurriendo".

Consultado sobre si Karagozian deberá dejar su cargo, Adorni respondió: "Esa será una decisión que todavía no ha tomado el Presidente ni el jefe de asesores, Demian Reidel".

Si se concreta la salida del empresario textil, sería la segunda en el Consejo de Asesores por realizar críticas públicas al rumbo económico. A principios de mes fue invitado a renunciar el economista Fausto Spotorno, quien había calificado como un “error comunicacional” la conferencia de prensa de Luis Caputo y Santiago Bausili en la que anunciaron la decisión de reemplazar los pases pasivos de los bancos por Letras del Tesoro.

Por ahora el Consejo de Asesores está presidido por Reidel e integrado por Alec Oxenford, Eduardo Bastitta, Harriet Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg, Teddy Karagozian y Ramiro Marra.

El atraso del dólar

Uno de los puntos sobre los que hizo hincapié Teddy Karagozian en la entrevista que brindó a LN+ fue el atraso cambiario.

"Por supuesto no es simpático, pero la pregunta es ‘¿devaluar el dólar resuelve el problema?’. No, no lo resuelve. Pero si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caros a los productos en Argentina, tenés que devaluar”, advirtió.

“Muchos economistas renombrados, más o menos liberales, de izquierda, derecha, creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 ni $1000, y creen que quizás a $1500 esté bien, pero yo creo que tampoco”, abundó Karagozian.

También apuntó a un punto neural del discurso de Milei y Caputo: la baja del gasto público. “Yo creo, no lo sé, porque los números los tiene el Estado, no yo, pero anecdóticamente te diría que estamos bajando el gasto privado más rápido que lo que está bajando el gasto público”, planteó el empresario.