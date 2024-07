La Cámara de Senadores de Uruguay desestimó la posibilidad de tratar como grave y urgente el proyecto de ley que busca regular la eutanasia tras no alcanzar los votos necesarios para hacerlo.



El senador del Frente Amplio José Carlos Mahía, uno de los parlamentarios que propuso una moción para que el proyecto fuera tratado en sala, confirmó el traspié. "Nosotros fundamentamos que el proyecto de ley entró en octubre del año 2022 y que hubo 17 delegaciones que se pronunciaron sobre este tema. Creíamos que no podía seguir en la Comisión de Salud, sino que tenía que tratarse en el plenario de la Cámara", explicó.



Tres senadores propusieron una moción para que fuera tratado de manera grave y urgente, la que debía aprobarse por mayoría simple. Sin embargo, esta fue votada por los trece parlamentarios del Frente Amplio y por uno del centroderechista Partido Colorado, mientras que los tres restantes de dicha fuerza política, los del oficialista Partido Nacional y los del derechista Cabildo Abierto votaron en contra, consiguiendo la mayoría.



"No logramos tener éxito en un tema que no debería tener un corte político partidario, sino una cuestión que para mí es, desde el punto de vista de los derechos, algo muy importante", subrayó Mahía.



Asimismo, explicó que a la actual legislatura le quedan ocho sesiones ordinarias para culminar. En ese sentido, señaló que si no se logra llevar con una nueva moción el asunto al plenario de la Cámara de Senadores, este "va a quedar en el cajón del escritorio de la Comisión de Salud".

La media sanción de Diputados

En octubre del pasado año,que busca regular la eutanasia, que inmediatamente pasó a la Cámara de Senadores.Este establece que. El proceso dará inicio cuando la persona presente su petición de asistencia para morir ante un médico, quien le informará de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos.Cuando el profesional considere que la persona cumple con condiciones de salud "crónicas, incurables e irreversibles",Después,, que fiscalizarán que se cumplió con lo estipulado en la ley.La norma también incluye