Son auténticos Muhammad Ali, Serena Williams, Michael Jordan, Tiger Woods y Simone Biles de Hollywood. Desde su factura, Number One on the Call Sheet (reciente estreno de Apple TV+) asombra cual “dream team” de la industria audiovisual. En dos episodios, más de cuarenta intérpretes afroamericanos se prestan a contar las luces y sombras de su oficio. Lo encomiable es que destrás de esa opulencia, los testimonios van de lo íntimo a lo comunitario . “Los actores de ahora no seríamos nada sin los Denzel y los Morgan”, lanza el comediante Kevin Hart, usando el plural. Ni siquiera hace falta mencionar el apellido de sus colegas, quienes por otra parte también aparecen en el primer capítulo del trabajo codirigido por Reginald Hudlin y Shola Lynch.

El título, una frase propia de los rodajes, también equivale a cierto “estatus”, “ranking”, “ser el sujeto y no el objeto de la narrativa”, según repasan los entrevistados. Lawrence Fishburne, por su parte, va al arcón de los recuerdos durante la filmación de Apocalypse Now. Tenía 17 años, debía simular saber de sexo, nada salía como lo pretendía Francis Ford Coppola hasta que escuchó las palabras de Martin Sheen. Básicamente, el protagonista le dijo al debutante que tenía madera para la actuación. “Eso para mí significó estar primero en la lista”, dice el actor. También está la confesión de Dwayne “The Rock” Johnson sobre el pedido expreso de los productores de lucir como “Johnny Depp o George Clooney”. No recueda de que le nombraran un afroamericano como modelo. Paradójicamente, en esta semblanza a la cultura negra, también hay lugar para un “chocolate blanco” como Quentin Tarantino.

“Me gusta lo negro. Nunca tuve un jefe blanco. Desde que empecé con In Living Color, hacíamos nuestra cosa, eran los comienzos del hip hop en el mainstream. Luego vino Barack Obama y ahí muchos amigos blancos se asustaron. Mejor me detendré ahí”, bromea Jamie Foxx en una conferencia en la que estuvo presente Página 12. El actor de Ray, además de compartir su historia en cámara, es uno de los productores de este díptico. La expresividad y gracia también se aprecia en el resto de los testimonios en cámara. Vengan de Idris Elba, Will Smith, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Angela Bassett y un larguísimo etcétera.

-En ambos episodios hay algo de celebración, aunque el segundo, cuando hablan las mujeres se nota cierta vulnerabilidad. ¿Ese tono fue premeditado?

Jamie Foxx: -Obvio que es más difícil para las mujeres. No hay duda de eso.

Shola Lynch: -Simplemente quería ser fiel a sus historias y a lo que evocan. Yo sólo hice las preguntas y repreguntas, pero la verdad sobre su quehacer lo pusieron ellas. Claro que fue más difícil llegar para ellas y quizá por eso es más fácil empatizar con su relato.

Reginald Hudlin: -Por eso fue importante la división en dos episodios. Ambos bloques son importantes, tienen similitudes y diferencias. El sexismo es un hecho fundamental en nuestra sociedad. Este documental trabaja sobre los obstáculos para acceder a tener un lugar y crear tu propia estampa. Algo que sirve para abrir camino a las nuevas generaciones. Es sobre sobrevivir y conseguirlo, y para las mujeres, obvio que se hace más arduo.

J.F.: -Me acuerdo de una historia con esa mujer muy talentosa llamada Viola Davis. Compartimos el rodaje de Días de ira, yo era uno de los protagonistas y ella tenía un papel secundario. Teníamos que filmar juntos, ella hace su parte, y luego tocaba mi parlamento. “Jamie, mejor solo hace expresiones faciales porque Viola la rompió”, me dice el director. Es que ella es increíble. Y es fácil de entender el porqué. Las actrices llevan muy adentro el aprendizaje de haber sido caramelitos para el público. Eran el soporte para que el macho sobresaliera. Y ahora es su momento.

-¿Cónmo explican esa creencia de que las películas con afroamericanos no funcionaban fuera de los Estados Unidos? ¿Experimentaron eso?

R.H.: -Es extraño. La industria tenía esas reglas tácitas como “no incluyas personajes negros del sur”. Y ahora es justamente lo contrario, hay una revisión de ello en películas que tuvieron gran éxito como Get Out. Se nos decía que en el exterior eran mucho más racistas que en los Estados Unidos, lo cual estaba muy lejos de ser cierto. Me pasó muchas veces. Incluso cuando produje Django Unchained. Muchos me decían muy sueltos de cuerpo que "películas con afroamericanos y westerns" no tenían mercado extranjero, que nadie lo vería. Y yo respondía: “tengo a Leonardo DiCaprio, a Quentin Tarantino y a Jamie Foxx, ¿te interesa a o no?”.

J.F.: -¡Comete esa!

R.H.: -Lo mismo con Pantera Negra. Sé que en países árabes fue la primera película en la que a las salas pudieron ir hombres y mujeres juntos. El cine tiene ese poder de cambio cultural.

-¿Cuál es su opinión sobre la etiqueta de DEI (diversidad, igualdad, equidad) en la Industria del cine?

J.F: -Tengan en cuenta esto: somos un país con cuatro siglos de esclavitud y eso se volvió parte de nuestro ADN. La percepción de los blancos y la autopercepción de los negros: no nos creemos que podemos ser las verdaderas estrellas. Crearon un miedo desde las entrañas y no hace mucho tuvimos un presidente negro. Más de uno debe haber tenido un ataque de corazón. Yo creo que todas las políticas de inclusión son necesarias. A Shola Lynch y Reginald Hudlin los hubieran encarcelado por intentar hacer este documental no hace mucho. ¡Fight the power! Es broma. ¿Quieren escuchar algo gracioso? Nunca entendí que decía Chuck D en sus temas (risas)...

-El documental no solo habla del pasado y presente sino también que piensa en las próximas generaciones. ¿Por qué?

J.F.: -Ser negro implica siempre esa preocupación. Miro a mis colegas blancos y siempre están muy felices. Quisiera poder tener eso. Nosotros tenemos una mochila cultural sobre nuestras espaldas. ¿Se entiende? Cuando representamos a alguien en pantalla, diría que somos más conscientes de que estamos representando nuestra cultura. Me preocupo mucho por sonar convincente como en el barrio. Cuando me dan alguna premiación, especialmente de la comunidad negra, soy muy consciente de lo que voy a decir. Me imagino que hay alguien sentado en el público diciendo muy desconfiado . “Mi primo hace lo mismo que Jamie y podría hacerlo mejor”. Y lo más loco de todo es que probablemente sea cierto.