Tras agotar dos funciones en el Movistar Arena, el cantautor español Joaquín Sabina anunció este miércoles dos nuevas fechas en Argentina en el marco de su gira despedida, titulada "Hola y Adiós", para el miércoles 2 y viernes 4 de abril de 2025. Los precios de las entradas arrancan en los $65.000 más el costo del servicio y ya están a la venta en la web del estadio.

La gira despedida de Joaquín Sabina va a llevar al artista andaluz por Latinoamérica y Europa desde a partir de febrero del año que viene. Los shows en Buenos Aires que ya están agotados van a ser el 24 y 26 de marzo de 2025 en el Movistar Arena.



Imagen: Sony Music.

La última vez que Sabina visitó Argentina fue marzo del 2023, cuándo ofreció seis conciertos a sala llena en el estadio Movistar Arena, uno en Córdoba y otro en Rosario, en el marco del tour "Contra todo pronóstico".

Cuánto salen las entradas para ver a Sabina en el Movistar Arena

Las entradas para ver a Joaquín Sabina en el Movistar Arena ya están a la venta en la web oficial del estadio. Los precios de las entradas arrancan en los $65.000, más el costo del servicio. Los tickets se pueden pagar con tarjeta de crédito o débito Visa, Cabal o Mastercard. Los clientes del banco Galicia tienen el beneficio de hacer su compra en 6 cuotas sin interés. La lista completa con el precio de las entradas:

Imagen: Sony Music.

Campo A-B-C-D: $180.000

Campo G-H: $175.000

Campo F-J: $170.000

Campo K-L-M-N: $140.000

Platea Baja 1 (102, 103, 117, 118): $170.000

Platea Baja 2 (104, 105, 115, 116): $140.000

Platea Baja 3 (106, 107, 113, 114): $125.000

Platea Baja 4 (108 a 112): $135.000

Platea Alta 1 (301 a 305-313 a 317): $105.000

Plata Alta 3 (307 a 311): $75.000

Platea Alta 2 (306 y 312): $65.000

Cómo fue el anuncio de la gira "Hola y Adiós"

"Ya sé que en la última gira alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión, porque lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América y España con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida", anunció cantante andaluz de 75 años con un video publicado en Instagram.

Con esta nueva gira, Sabina "brinda la oportunidad de despedir unas canciones que, aun siendo demasiado jóvenes para la eternidad que les aguarda y que de tan nuestras ya no parecen venir de un cantautor, sino de las fuentes mismas de la tradición popular", detalló el comunicado de prensa que difundió al dar a conocer su gira.

Joaquín Sabina en Argentina. Imagen: AFP.

"Esta sí será de verdad la última, empezará a finales de enero en América y luego en Europa. Espero que nos veamos ahí ya en el año '25, un abrazo grande, sé que no me vais a fallar, prometo no fallar tampoco, un abrazo grande", completó el artista, que en los últimos años debió cancelar algunos recitales por problemas de salud.

Los inconvenientes más notorios se derivaron de una caída de dos metros desde el escenario durante un concierto en Madrid con Joan Manuel Serrat en febrero de 2020, que le provocó diversos traumatismos y por la que tuvo que ser operado para evacuarle un hematoma intercraneal.

