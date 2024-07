Pasó poco más de un año del momento en el que los trabajadores de la empresa de neumáticos Bridgestone Argentina celebraban el cobro de un bono por a la repartición de ganancias que la firma obtuvo gracias a un resultado extraordinario en 2022. La semana pasada, la firma suspendió trabajadores y pidió la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC)- recurso que habilita a suspender o despedir a una gran cantidad de personal ante una disminución del trabajo por "fuerza mayor"- cuya audiencia tendrá lugar el próximo viernes en la Secretaría de Trabajo.

Con el pedido, Bridgestone se convierte en la segunda de las tres firmas de neumáticos que operan en el país que solicitaron una PPC en Trabajo. Fate allanó el camino el primero de julio, tras desvincular a 97 empleados, el 5 por ciento de su plantilla y máximo permitido por las leyes laborales, a mediados de mayo. Desde la Secretaría confirmaron a PáginaI12 que ambas empresas tendrán audiencia -por separado- el próximo viernes.

“A partir del extenso conflicto gremial del 2022, sufrimos una pérdida de confianza corporativa que generó la transferencia del volumen de exportación de Argentina a otras plantas de la región. Como consecuencia, hoy estamos exportando solo el 10 por ciento de lo que proyectábamos”, explicó la empresa a través de un comunicado, en el que confirmó que presentó un PPC ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, "comunicando el objetivo de reducción de producción para focalizar las operaciones en el mercado local”. "La parada de planta ya estaba planificada y será por esta semana, lo que es importante aclarar acá es que se dispensa a la gente de las tareas, pero se abonarán el 100 por ciento de los sueldos con total normalidad", agregó la empresa.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) denunció al hecho como un "blockout patronal", ya que no dejan que los trabajadores asistan a su trabajo bajo una figura inexistente que consideran ilegal, la "liberación de tareas". En diálogo con PáginaI12, el Secretario General de Sutna Alejandro Crespo dio detalles sobre el plan de acción de la empresa, que incluye “amenaza de despidos a 452 trabajadores, modificación del Convenio Colectivo de Trabajo, eliminación de la cláusula de participación en las ganancias y flexibilización laboral”. El sindicato también apuntó contra la Secretaría de Trabajo de la Nación de actuar de manera "escandalosa" por dar lugar a un pedido "de una empresa multinacional que reparte ganancias por la enormidad de las mismas".

Este viernes la secretaría de Trabajo confirmó a PáginaI12 que recibirá a la parte empresaria de FATE y Bridgestone que solicitó el PPC, para que esgriman, en dos audiencias distintas, sus balances y estado de situación. El PPC es un mecanismo previsto en la Ley de Empleo Nº 24.013 y prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno antes de aplicar despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor. Sería la primera de Bridgestone por este caso, pero no la de FATE.

Todo tiempo pasado

La noticia impacta no sólo porque se trata de otro nombre conocido que se suma a las firmas en crisis en los últimos seis meses de gobierno de Javier Milei, también por el contraste con la situación de hace un año.

En aquel entonces, la rentabilidad de Bridgestone obligaba a la empresa a repartir utilidades entre sus empleados. La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas está contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución, pero se trata de una cláusula novedosa en el país, acordada con el sindicato en 2001, que estipula que toda utilidad que supere el 6 por ciento de excedente de la ganancia neta libre de impuestos se debe distribuir un tercio entre las y los trabajadores, un tercio en bienes de capital para mejorar la producción y otro tercio para el desarrollo proveedores.

La experiencia más cercana en Argentina es el caso de los bancarios, que cobran un adicional atado a las utilidades promedio de los bancos. En Argentina el ex diputado nacional Héctor Recalde presentó más de 20 proyectos de ley en este sentido, que en general no prosperaron en el recinto, ya que hace falta una voluntad política del bloque para hacerlo avanzar. El ex diputado instaló este debate en el 2010 intentando sentar posición y definir la perspectiva del peronismo como espacio político. Sin embargo, el único proyecto que consiguió la media sanción en diputados fue el derecho al bono de participación en las ganancias de las empresas de telefonía.