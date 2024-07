Un ex suboficial detenido y un senador del oficialismo correntino llamado a declarar. Esas fueron las consecuencias concretas de la indagatoria que Laudelina Peña, la tía de Loan, prestó ante la jueza Cristina Pozzer Penzo a última hora del martes. En su cuarta declaración en el marco de la causa, la mujer desmintió la versión del "accidente" que ella misma había instalado semanas atrás y aseguró que esa declaración fue por presión del abogado José Codazzi con participación del senador Diego Pellegrini, de fuertes vínculos con el gobernador Gustavo Valdés. El ex policía Francisco Amado Méndez, en tanto, se convirtió en el octavo detenido de la causa, señalado por Laudelina por su participación en el presunto plantado del botín de Loan y en la nueva versión de la desaparición de su sobrino que brindó la mujer (ver aparte). "Para mí lo llevaron", dijo Laudelina en su declaración.



El abogado y el senador

"El miedo que yo tengo es contra el abogado y contra los políticos porque no sé qué va a pasar de ahora en adelante". La frase se desprende de la declaración que Laudelina brindó entre las 20.13 del martes y las 00.06 del miércoles. La declaración, que se adelantó tras la presentación de las imputaciones a los detenidos, se realizó vía Zoom con Laudelina en conexión con el Juzgado de Goya desde el penal de Ezeiza. Durante casi cuatro horas, con una breve interrupción en el medio, la tía de Loan dijo ahora que no hubo ningún accidente con la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava, para desmentir su anterior versión y ratificar lo que su hija, Macarena, ya había denunciado ante la prensa: que esa declaración fue "bajo amenaza" de Codazzi.



Según la nueva versión que Laudelina brindó ante la jueza y los fiscales de la causa, el abogado la visitó por primera vez el pasado 27 de junio. Allí, sostiene, Codazzi las amenazó a ella y a su hija advirtiéndoles que, de no declarar, podían correr el riesgo de ser condenadas a perpetua. "Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó cómo tenía que hacer la declaración", afirmó este martes la mujer, para luego relatar que el abogado las trasladó en auto a Corrientes capital para prestar aquella declaración en la que dijo que su sobrino había sido atropellado por Pérez y Caillava. Las sospechosas condiciones en que se produjo esa declaración ya son conocidas: pasada la medianoche y ante un fiscal provincial de turno cuando la causa ya estaba en el fuero federal.

La mujer ubica la participación del senador en el recorrido hacia Corrientes. "Se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía", afiró Laudelina, que no mencionó con nombre y apellido a Pellegrini, pero sí lo describió físicamente. La versión, además, se condice con la brindada por Macarena, que sí identificó al senador y dijo que fue ya en Corrientes donde el hombre se subió al auto para ofrecerles una casa y una moto. Laudelina también dijo que ese día le dieron 50 mil pesos.

La nueva declaración de la tía de Loan derivó así en el primer impacto netamente político de la causa: la jueza expidió una notificación "de carácter muy urgente" al Senado correntino para informarle al legislador que deberá comparecer como testigo en la investigación. El llamado se inscribe en el artículo 250 del Código Penal que prevé que, al ser senador, Pellegrini puede responder las preguntas por escrito, aunque el hombre puede rechazar esa modalidad y presentarse en el juzgado. Antes de la declaración de Laudelina, la Justicia ya investigaba a Pellegrini por su presunta participación en el armado de la hipótesis del accidente.

Al gobernador radical Valdés, que rápidamente buscó despegarse de sus vínculos con Codazzi, le costará más hacerlo en lo que respecta al senador del oficialismo. El hombre es una de sus espadas políticas en la Legislatura provincial, figura frecuente en las reuniones protagonizadas por Valdés e incluso ha participado en varios viajes al exterior como miembro de comitivas oficiales de la provincia encabezadas por el mandatario. Con él viajó, por ejemplo, en giras a Alemania y El Vaticano.

Valdés se metió en el lodo de la causa por cuenta propia, cuando decidió publicar en su cuenta de X que la investigación había dado "un gran paso" tras aquella declaración que ahora Laudelina asegura haber brindado por presión de Codazzi y Pellegrini. En esos tuits, el gobernador sostuvo que la mujer "habría narrado cómo fueron los hechos". Al día siguiente, la ministra Patricia Bullrich viajó a Corrientes con show de rastrillajes mediante, pero tuvo que terminar reconociendo que no tenían ningún dato del paradero de Loan.

Diez días después de los tuits, Valdés aseguró ante medios provinciales que había publicado eso por "ansiedad como padre": "¿Quién de los correntinos no estamos ansiosos? Solamente un desalmado...", sumó el hombre de la UCR, que después completó: "Estábamos mirando la tele, sabíamos que se estaba produciendo la declaración, pero estaba informándome por televisión de lo que pasaba". El viernes pasado, en tanto, el ahora ex ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte, presentó su renuncia en el marco de la cuestionada intervención de la policía correntina en la investigación de la causa.

El ex policía

Pero el llamado a testimonial del senador Pellegrini no fue la única consecuencia de la declaración de Laudelina. La jueza Pozzer Penzo ordenó este miércoles la detención del ex suboficial de la Policía correntina, Francisco Amado Méndez, mencionado por la tía de Loan en varias partes de la indagatoria y hombre al que la Justicia ya tenía en la mira por su posible participación en los hechos, al menos en el presunto plantado del botín de Loan, que sirvió para desviar la investigación el día posterior a la desaparición.

Méndez era "informante" --así lo tenía agendado el comisario en su celular-- de Walter Maciel, otro de los ocho detenidos por su participación en la "sustracción y ocultamiento" de Loan, imputación provisoria con que la Justicia investiga a todos los acusados en la causa. La jueza y los fiscales ya lo tenían ubicado en el momento en que misteriosamente se encontró el botín en medio de un lodazal de 9 de Julio, en el que también había presuntas huellas de niño. Ahora, la propia Laudelina lo señaló como partícipe de ese momento.

La tía de Loan aseguró que no fue ella la que plantó el botín. Afirmó que fue a ese lugar con su hija Macarena y dos mujeres más, y que allí ya estaban Maciel y Méndez, a quien la mujer caracterizó como "amigo" del comisario. Laudelina sostuvo que fue Méndez quien "le había avisado" a Maciel el hallazgo de las huellas, y que sólo después de eso su hija Macarena sacó el calzado del barro con un palo. "Después el comisario nos dijo que dejemos porque íbamos a borrar las huellas y que él iba a llamar a los peritos. Nosotros nos fuimos y salimos de vuelta en el camino, de ahí no sé qué pasó", continuó la mujer que agregó que, al llegar al lugar, "Méndez era el que estaba revisando el barro".

Pero Laudelina no señaló a Méndez sólo en la instancia del plantado del botín sino que también lo mencionó en el marco de la nueva versión que brindó a la Justicia sobre las posibles causas de la desaparición de Loan. Con todos esos elementos, más los que ya se venían investigando en la causa, la jueza ordenó la detención del ex policía y se espera que en las próximas horas sea sometido a declaración indagatoria en el Juzgado de Goya.

La nueva versión de la tía

Laudelina Peña brindó una nueva --la cuarta-- explicación sobre lo que, cree, pudo haber ocurrido aquel 13 de junio en que desapareció su sobrino. La palabra "cree" es fundamental en este punto, ya que la tía de Loan basó su relato en una premisa: que ella no vio el momento exacto de la desaparición. Sí contó que ese mediodía, tras el almuerzo en lo de la abuela Catalina, partió al naranjal junto a su esposo Antonio Benítez, la pareja de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, y el grupo de niños entre los que se encontraba Loan. Aseguró, sin embargo, que ella sólo llegó hasta una tranquera en la que decidió volver a la casa de la abuela.

Pocos minutos después, asegura, su esposo la llamó para avisarle que el niño se había perdido. "Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, era con las tres personas mayores que estaba", dijo la mujer, que agregó que, en ese caso, alguien "lo levantó muy rápido para que no lo pudiéramos encontrar". Más adelante en la declaración, Laudelina, que no vio nada de lo que mencionó, cierra el círculo sobre su propio esposo: "Para mí hizo Benítez el desplazamiento rápido entre el naranjal y la tapera", aseguró.

Es que la nueva versión instalada por Laudelina tiene dos puntos geográficos clave: el naranjal y la "tapera", una escuela abandonada en la que los canes encontraron el último rastro odorífero del nene. "No lo vi pero lo percibí que fue Benítez con la ayuda de Ramírez que se llevaron al menor desde el naranjal hacia la escuela abandonada", sostuvo la mujer. Según su teoría, el nene fue llevado hasta la "tapera" para entregarlo a "cómplices" que se lo llevaron.

Consultada por esos posibles "cómplices", Laudelina señaló al ex policía Méndez, al que catalogó como "amigo de Pérez y del comisario", y además sostuvo que, para ella, en la escuela abandonada también "estaban Caillava y Pérez". Según la mujer, para ese entonces el matrimonio ya había salido en su Ford Ranger con la rara excusa de ir a ver el partido de River, por lo que habrían tenido tiempo para llegar a llevarse a Loan. "La camioneta pudo haberle levantado", sostuvo Laudelina. En ese punto, ratificó que "no vi que le chocó la camioneta" a su sobrino y pidió "perdon por mentir" en su anterior declaración.

De todo esto, Laudelina no aportó ningún dato ni prueba concreta más que su "percepción". Tampoco dijo nada sobre un posible paradero de Loan. Para los investigadores, su palabra no deja de ser la de una persona que ya brindó cuatro versiones diferentes sobre los hechos, en el marco de una imputación como coautora de la "sustracción y ocultamiento" de su sobrino, acusación que la tiene detenida en el penal de Ezeiza.



Este miércoles, en tanto, también se adelantaron las indagatorias de Ramírez y Benítez, que en principio estaban previstas para el próximo lunes. El primero en declarar fue Ramírez, que estuvo frente a la jueza más de tres horas y respondió más de treinta preguntas. Según pudo saber este diario, el hombre volvió a negar allí su participación en la desaparición del niño, mientras que sus abogados aseguraron a la prensa que la Justicia no tiene pruebas para sostener la acusación sobre su defendido.

Benítez, preso en la cárcel federal de Salta, iba a declarar temprano de la tarde, después de Ramírez, pero hubo problemas en su conexión al zoom. Cuando todo indicaba que iba a tener que ser trasladado a Goya para la indagatoria, finalmente, cerca de las 19 pudieron tomarle declaración por videollamada. Aseguró que no sabe nada del chico y, según fuentes del caso, su testimonio fue inconsistente.



Las indagatorias de este jueves estarán destinadas al matrimonio de Pérez y Caillava. El viernes declarará el comisario Maciel, que pidió hacerlo en forma presencial en el Juzgado de Goya, mientras que para el lunes sólo quedaría la declaración de Millapi. En el medio deberá definirse cuándo se le toma declaración a Méndez. Tras las indagatorias, la jueza tendrá diez días para definir las situaciones procesales de los acusados.

Este jueves, en tanto, la familia de Loan realizará una nueva movilización pero esta vez en la ciudad de Corrientes, centro del poder político de la provincia. La familia convoca a concentrar a las 16.30 en la Rotonda de la Virgen de la capital correntina.