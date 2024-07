La 76º entrega de los premios Primetime EMMY, que premia a lo mejor de la televisión, se realizará el próximo domingo 15 de septiembre y aquellos que les encante hacer binge-watching o maratón de series ya puede arrancar a ponerse al día con las producciones más nominadas para la ceremonia.

Aún no se conoce quién será el conductor de la gala que convoca a decenas de estrellas de Hollywood, pero sí todas las ternas de las series dramáticas, de comedia o limitadas, y de actores y actrices que fueron considerados para obtener la ansiada estatuilla.

Para esta edición de la premiación, el drama de temática japonesa Shogun encabezó los anuncios con 25 nominaciones, mientras que The Bear batió el récord para la comedia más ternada en un mismo año, con 23 candidaturas, por delante de Only Murders in the Building, que obtuvo 21.

Las mencionadas producciones pertenecen a Fx (por Fox Extended) y Hulu, que están dentro del gran paraguas que es Disney. En este sentido, se trata de un gran desempeño para la reconocida señal que fue absorbido por el gigante del ratón Mickey Mouse, ya que como subsidiaria de semejante empresa, logró un total de 93 nominaciones entre todas sus series.

En tanto, True Detective: Night Country, protagonizada por Jodie Foster, encabezó la sección de miniseries, con 19 nominaciones.

Sin embargo, no pudo superar a Netflix, el único servicio que supero el umbral de las 100 ternas (103 nominaciones en total) con éxitos como Bebé Reno, The Crown, 3 Body Problem, Ripley, Griselda, entre otras.

Premios EMMY 2024: los programas con más nominaciones

Shogun - 25

- 25 The Bear - 23

- 23 Only Murders in the Building - 21

- 21 True Detective: Night Country - 19

- 19 The Crown - 18

- 18 Hacks - 16



The Morning Show - 16





Shogun, en Disney+

Shogun se trata de una adaptación de la novela de ficción histórica de James Clavell, que retrata la intrincada y mortífera política cortesana del Japón feudal durante el 1600. Llegó a ser considerada una de las series más destacadas del año debido a su producción estadounidense, pero con actores, guiones y diálogos completamente en japonés.

De esta manera, se "obligó" al público --mayormente estadounidense-- a la lectura de los subtítulos y permitió que actores como Anna Sawai e Hiroyuki Sanada puedan destacarse con sus interpretaciones.

The Bear, en Disney+

A pesar de no ser una comedia, para la Academia de la Televisión de Hollywood si. The Bear obtuvo 23 nominaciones por su segunda temporada (la tercera se estrenó este miércoles 17 de julio), superando al récord obtenido por 30 Rock en el 2009.

Los aplausos y las estrellitas doradas de la crítica estuvieron enfocados en lo ambicioso y experimental que fue la temporada, pero con un especial hincapié en el episodio seis llamado "Peces", que retrató a la familia disfuncional de Carmen "Carmy" Berzatto en una acalorada y fuerte cena de Navidad.

Only Murders in the Bulding, en Disney+

El trio de Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short nuevamente arrasó en los EMMY. Para la tercera temporada, cuando se creían que los crímenes y los misterios estaban resueltos, una nueva sorpresa irrumpió los planes de Oliver Putnam (Short) y su flamante obra de teatro en Broadway.

Durante estos episodios, la serie tuvo las participaciones estelares de Meryl Streep, Paul Rudd, Jesse Williams, Ashley Park, y otros destacados nombres de la industria.

True Detective: Tierra Nocturna, en Max

Otro gran regreso fue el de True Detective. Esta cuarta temporada estuvo ambientada en la ciudad ficticia de Ennis, Alaska, y sigue la investigación policial detrás de la desaparición de ocho hombres de una estación de investigación científica.

Para este gran retorno, los protagonistas fueron Jodie Foster, Kali Reis, Finn Bennett, John Hawkes y Fiona Shaw.

The Crown, en Netflix

La sexta y última temporada de la serie biográfica que siguió la historia de la corona británica fue de las que peores reseñas tuvo. Particularmente, los 10 episodios siguieron la vida de la Reina Isabel II, de su boda en 1947 hasta principios del siglo XXI.



Asimismo, estuvo ambientada entre 1997 y 2005, durante el mandato del primer ministro de Tony Blair. Los eventos representados incluyen la muerte de Lady Di, el Jubileo de Oro de Isabel II, las muertes de la princesa Margarita y la reina madre, Isabel, la relación temprana del príncipe Guillermo y Kate Middleton, y la boda del príncipe Carlos y Camila Parker Bowles.

Hacks, en Max



La tercera temporada de Hacks tuvo varios condimentos que la hicieron una de las series más aclamadas del año. Además de haber perfeccionado su humor, la trama siguió los intentos y la constancia del personaje de Deborah Vance (Jean Smart) para conseguir su "late night show" y se pudo conocer un poco más de su historia familiar.

En el medio, tuvo que llamar a su excompañera, la escritora y guionista Ava Daniels (Hannah Einbinder) para que la ayude en este objetivo, pero la relación de ambas continúa con rispideces y con traiciones de por medio.

The Morning Show, en Apple TV+



Jennifer Aniston y Reese Witherspoon volvieron a The Morning Show, en un contexto lleno de conflictos. Para esta ocasión, los temas principales de la trama rondaron la desigualdad racial, la irrupción del Capitolio y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Además, el conglomerado ficticio de UBA atraviesa una crisis que obliga a la empresa a buscar opciones de financiamiento, entre esas, la propuesta de un magnate tecnológico interpretado por Jon Hamm (muy al estilo Elon Musk), y que pondría en riesgo la integridad de la compañía y puestos de trabajo.

Seguí leyendo