Ana Maccaroni, la locutora que denunció a Pablo Duggan por maltrato laboral, fue despedida. "Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral. ¡Todo sigue igual! Pablo Duggan no cumplió con sus promesas”, tuiteó días atrás Maccaroni. Tras hacer pública la situación la despidieron.

Maccaroni contó por primera vez a mediados del año pasado lo que vivía con Duggan. Luego de ser denunciado el periodista habló al respecto en su programa, dijo que la exposición de la locutora lo había llevado a reflexionar sobre el tema y pidió disculpas.

La situación cambió a partir de la publicación que Maccaroni hizo la semana pasada en la red X. Allí la locutora reveló que la situación de maltrato se sostenía y añadió: “Es más me ví afectada en mi salud y sigo con tratamiento! Él me decía que le había cagado la carrera su matrimonio, sus hijos”.

Maccaroni aseguró que Duggan la hizo “sentir tan culpable” que cayó en una depresión. “La manipulación existe y el maltrato también!” En ese marco, recordó que el periodista “hizo un pedido de disculpas ese 4 de mayo del 2023 y nadie más ni siquiera me pregunto cómo seguía! caí internada una madrugada en el Finoquietto”.

En el hilo que publicó en X Maccaroni señaló también: “Estuve fuera de aire porque no sabían dónde ubicarme! Me aplastaron como a una rata y los mejores horarios que tenían para mí eran de 2 a 4 de la mañana en las FM hasta q lograron hacer un lugar en AM como estoy hace casi 17 años (se cumplen el 15 de septiembre). Al día de hoy nada cambió! Nadie preguntó nada! Todos se abrieron y quedé como la loca por contar la verdad! Me prohibieron que posteara! Hoy lo vuelvo a hacer! Trabajo de madrugada y no calentita como @pabloduggan, el que me prometió que iba a volver a un horario normal”.

"No solo voy de madrugada y doy gracias de tener trabajos, soy humilde laburante, pero con un hijo que criar ¡Él obvio se olvidó de todo! Tiene techo, calefacción, su señora, sus hijos y el mundo a sus pies y él que me había prometido que no me iba a soltar la mano lo hizo", añadió la locutora.

El desenlace se produjo tras la publicación de esos tuits. “Por no bajar mis tuits y demandar a @pabloduggan me acaban de echar de Radio 10”, escribió nuevamente en X Maccaroni hace un par de días.

La locutora relató luego que la llamaron de la radio para decirme que no se presentara a trabajar. “Yo pregunté cuál era el motivo y me dijeron que no sabían, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no pudiese entrar. Pero mis abogados me dijeron que me presente igual", contó la locutora a LAM. Eso fue lo que hizo y personal de seguridad le impidió el ingreso.