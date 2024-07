Mientras continúan las dudas sobre el intento de asesinato a Donald Trump una encuesta nacional publicada este jueves por la cadena de televisión CBS señala que la ventaja del candidato republicano sobre Joe Biden ha aumentado a cinco puntos de cara a a las elecciones de noviembre en Estados Unidos,.



La encuesta, realizada entre el 16 y 18 de julio (tras el intento de asesinato de Trump) con entrevistas a 2.247 personas y un margen de error del 2,7 %, indica que el 52 % de los probables votantes en la elección elegirían al candidato republicano mientras que un 47 % se decidiría por Biden.



El pasado 3 de julio, la misma encuesta de CBS señalaba que la ventaja de Trump sobre Biden era de dos puntos, 50 % para el republicano frente al 48 % del demócrata.

Kamala Harris no suma

Los estados bisagra

Sin embargo, el sondeo de este jueves también indicó que, la "número dos" de Biden en la carrera a la reelección y posible sustituta del actual candidato demócrata, como presidenta frente al 51 % que lo haría por Trump.CBS destacó quey que, en los últimos 20 años, ningún candidato conservador ha obtenido la mayoría de los votos emitidos.La encuesta también señaló que, aunque, un 26 % de los encuestados señala que es más probable que voten por el republicano y, para casi del 75 %, el atentado no ha tenido ninguna importancia.

Otra encuesta publicada este jueves por el Emerson College.muesta que Trump aventaja al a Biden, en siete estados bisagra. Según el sondeo, desde marzo de 2024, Trump ha ganado un punto en Georgia, Pensilvania y Wisconsin, y dos puntos en Arizona, mientras que ha perdido un punto en Michigan. El expresidente Trump (2017-2021) recibe el apoyo del 46 % de los votantes registrados, mientras que el 42 % se lo dan a Biden y un 12 % está indeciso, de acuerdo con la encuesta.

El sondeo de esta universidad privada de Boston (Massachusetts), realizado los días 15 y 16 de julio, señala que, en comparación con la encuesta nacional que realizó a principios de este mes, Trump se ha mantenido igual, mientras que Biden ha bajado 2 puntos.

El director ejecutivo de encuestas del Emerson College, Spencer Kimball, explicó que "Biden pierde apoyo de forma más significativa que Trump, que lo gana desde el intento de asesinato".

En estos estados clave, el marcador Trump-Biden está, en este orden, en 46 % frente 36 % en Arizona; 44 % frente 39 % en Georgia; 43 % frente 40 % en Michigan; 43 % frente 40 % en Nevada; 47 % frente 38 % en Carolina del Norte; 46 % frente 40 % en Pensilvania y 46 % frente 43 % en Wisconsin.



El resto del porcentaje en estos siete territorios se lo llevan los candidatos de terceros partidos, que se quedan entre el 6 % y el 9 % de la previsión de voto.

Entre los nuevos votantes, el sondeo sitúa el apoyo a Trump en el 32 %, mientras que el 24 % respalda a Biden. En los estados indecisos, este grupo de nuevos electores da un 36 % de apoyo a Trump frente al 27 % de Biden.

Los resultados de estos sondeos añaden más munición a los demócratas que están solicitando a Biden que se retire de la carrera electoral en favor de otro candidato con más posibilidades de derrotar a Trump.



La investigación

Mientras tanto la investigación sobre el intento de magnicidio continua pero cada revelación plantea nuevos interrogantes y otros siguen sin resolverse.



Después del atentado en Pensilvania durante un acto de campaña el sábado pasado, la opinión pública se preguntó cómo era posible que el atacante hubiera podido tomar posición en la azotea con un arma.

El Servicio Secreto, encargado de proteger a las personalidades políticas, dejó este edificio fuera de su "perímetro", y por tanto bajo la responsabilidad de la policía local, lo que suscitó críticas.

Se supo que varios policías consideraron como posible sospechoso al autor de los disparos, Thomas Matthew Crooks, de 20 años. Lo vieron en posesión de un dispositivo utilizado para medir distancias de tiro antes de perderlo de vista entre la multitud. Difundieron su foto en sus canales de comunicación internos.



Los servicios de seguridad lo localizaron en la azotea diez minutos antes de que Trump subiera al estrado. Finalmente fue abatido por un francotirador 26 segundos después de que abriera fuego con su fusil semiautomático, según las mismas fuentes.

Thomas Matthew Crooks trabajaba en una residencia de ancianos y no mostraba signos de afiliación ideológica. Parece haber actuado solo, según los investigadores. El análisis de sus dispositivos electrónicos, un ordenador portátil y dos teléfonos móviles, reveló un interés por las personas con poder y las celebridades, según la información facilitada por el FBI a los congresistas.

La buena noticia es que se pudo analizar el teléfono. La mala, que "no les ayuda en absoluto", comentó un ex alto cargo del FBI, Frank Figliuzzi, en MSNBC esta semana. "No esperen encontrar ningún tipo de móvil lógico aquí, no sigan la lógica para entender la locura", añadió.

Trump declaró en su red Truth social que "una bala que me perforó la parte superior de la oreja derecha", se lo vio con la oreja ensangrentada tras escucharse los disparo eldía del atentado y esta semana se mostrócon la oreja vendada en la convención del Partido Republicano. Sin embargo su equipo de campaña no ha facilitado ninguna evaluación médica ni ha habido confirmación oficial de que efectivamente hubiera sido alcanzado por una bala.