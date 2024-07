Después de expulsar del Consejo de Asesores al economista Facundo Spotorno y al empresario textil Teddy Karagozian por pensar distinto, el presidente Javier Milei usó la red X para responder a las críticas por su particular manejo de los disensos y lo sintetizó con la palabra que usa para cada persona que no responde a sus deseos: "traidores". "El origen de la traición", escribió Milei para lanzar acusaciones sin nombre, pero claramente dirigidas a sus ex asesores.

El presidente no reparó en la diplomacia que tanto Spotorno como Karagozian tuvieron al anunciar su "salida", agradeciendo la confiazan de Milei y deseándole suerte en el rumbo económico, a pesar de las diferencias marcadas. El mandatario lanzó el primer dardo con dirección Spotorno al señalar -sin nombrarlo- que "quería afanarse información confidencial para hacer más rentable su consultoría".

El economista trabaja para la consultora Orlando Ferreres, cuyo titular viniendo advirtiendo públicamente sobre parámetros que al Gobierno no le gustan como el atraso cambiario y la recuperación económica en "U" y no en "V". El miércoles, tras echar a Karagozian, tanto Milei, como sus funcionarios, trolls y fieles replicaron en conjunto la cifra del Indec que marcaba una recuperación económica interanual el 2,3 por ciento en mayo.

El otro dardo sin nombre fue para el empresario textil, al que le dijo fracasar con "su agenda prebenderia". Karagozian es uno de los grandes empresarios textiles nacionales y advirtió que "es notorio" el nivel de despidos en el sector privado debido a la parálisis del consumo interno; mientras que el Gobierno avanza en políticas de desregulación que benefician a los importadores del sector textil.





Aunque el mandatario confirmó su praxis de expulsar a quienes opinan distinto, en su mensaje echó la culpa a "analistas" que dijo "son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos". Antes se había congratulado del sabor de los despidos al compartir una nota del medio El Economista en un posteo que decía "Milei mandó un mensaje claro: con Toto (Caputo) y Lio (Messi) no se jode". La nota se centraba en el relato construido por Milei y la vicepresidente, Victoria Villarruel, alrededor del despido del ex subsecretario Julio Garro por pedir que "el capitán" pidiera disculpas por los cantos racistas contra los jugadores franceses de ascendencia africana que, por error, el jugador Enzo Fernández compartió en redes sociales. Sobre Karagozian, la nota solo decía que lo echó, nada sobre las críticas del empresario a la política económica.

El mandatario también compartió la defensa que hizo de su praxis del terror a la opinión disidente el consultor económico Dario Epstein, integrante vigente del Consejo Asesor y promotor de la dolarización. "No es muy complicado. Un consejo asesor siempre tiene desacuerdos. Es lógico y es valioso que así sea. Pero no podés plantear tus disidencias en los medios. Si yo hiciera eso me quedo sin clientes en menos de 5 minutos. Cuanto nabo suelto que hay en X!", defendió el consejero la lógica de quienes permanence cerca del círculo presidencial.