El papa Francisco envió una carta por el aniversario de la AMIA en la que llamó a "tener presentes" a las 85 víctimas, recordó que la “memoria de aquellos que murieron´" en lo que definió como "tragedia oscura" "sigue viva” y dedicó un extenso párrafo a la necesidad de obtener justicia, sin revanchismo ni venganza --dijo-- para la cohesión de la nación.



"Al conmemorar el atentado lo hacemos en un espíritu de recuerdo y reflexión. La memoria de los que murieron sigue viva en nuestras oraciones y en nuestro compromiso con la justicia", escribió. “Para rendir homenaje, elegimos el silencio”, explicó sobre el modo de expresar un dolor que “es tanto duelo como esperanza". Y enfatizó: “Hoy, juntos reafirmamos que no bajamos los brazos ante la búsqueda de justicia, una justicia que no busca venganza, revanchismo, sino verdad y reparación”, dijo. “Una justicia que es esencial no sólo para las familias afectadas, sino para la cohesión del tejido social de la Nación. El respeto a toda vida humana, y a la dignidad que conlleva, debe prevalecer sobre el odio y la división”. Esta es la base sobre la cual edificamos el bien común no sólo para honrar a los que hemos perdido, sino para proteger a las generaciones futuras, agregó.



Además, invitó "a todas las personas de fe, a todas las personas de buena voluntad, a unirse en oración y acción, a trabajar incansablemente por un mundo más fraterno, donde la justicia y la paz se abracen, ya que sin justicia no habrá paz duradera ni efectiva".