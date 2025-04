En tiempos de redes fugaces y de mensajes sintéticos, la escritura parece que cada vez tiene menos destinatarios, pero pese a ello, lo sigo intentando, quizás por nostalgia, por insistencia o por un espíritu romántico con el que no he terminado de soñar. Soy candidato, sí, siempre estuve cerca de la política, de distintas maneras y siempre desde mi lugar de artista o de hombre de la cultura. Hoy la política tradicional entró en fase terminal y no fue el progresismo el que la puso en jaque sino que fue la ultra derecha la que desnudó las miserias de propios y extraños, de peronistas, de radicales, de macristas, socialistas y la lista sigue. Nadie queda a salvo, hasta la ultra derecha que se pretendía limpia y pura, ha demostrado que llega con las peores mañas de la política infame y canallesca a la que dice combatir. Pero el pueblo al que todos llaman gente, en algún momento se dará cuenta en la trampa que hemos caído. Trampa de la que también son responsables compañeros y compañeras que por mezquindad, por negocios propios y por impericia política dejaron crecer el huevo de la serpiente.

Santa Fe no fue la excepción y si bien creo que la opción para salir de esta crisis está dentro del campo nacional y popular, en nuestra provincia el peronismo ha representado lo peor de la política y hasta cuando se tuvo la posibilidad de hacer algo a favor de ese pueblo al que temen mencionar, hicieron todo lo posible para que el peronismo siga el camino de la derrota eterna.

Hoy soy (pre)candidato a concejal por la lista Primero Rosario, que encabeza Paula Sagué, en las primarias dentro del PJ en la ciudad de Rosario, mi candidatura es mas testimonial que real, un cuarto lugar en una lista que le peleará la hegemonía interna a un aparato organizado por peronistas que repiten candidaturas y aliados arribistas de camisas recién planchadas, no deja de ser una decisión simbólica. La lista a la que pertenezco está conformada por militantes pero no por los profesionales de la política preocupados por aferrarse a su asiento y volver a ocupar durante años las mismas sillas, sino por gente joven, universitarios, militantes barriales, gente de la cultura y quienes apuestan a que los rostros pueden cambiar junto con las ideas y que no sean solo un retoque cosmético. Estoy en esta lista porque puedo debatir en libertad el disenso que muchos han callado estos años por el simple hecho de proteger el statu quo de la propia política. Estoy en esta lista porque han aceptado debatir el tema cultural como parte de los dilemas centrales debe resolver nuestro país.

La famosa batalla cultural de la que todos hablan ya la fue ganando la ultra derecha libertaria y nadie tiene en claro cómo combatir en esa batalla que hoy ya es una guerra. Muchos creen que la batalla cultural se restringe a lo discursivo o a lo relativo al cine, al teatro, a la música o a lo mediático. O a que los candidatos se saquen fotos con actores y actrices poniendo los dedos en V. La batalla cultural se gana teniendo en cuenta que la cultura es algo transversal a todas las actividades de la sociedad y entendiendo que para ganar esa batalla tenemos que empezar por derrotar a los enemigos internos que no son personas, sino que son las ideas equivocadas llevadas adelante por las personas equivocadas. Demasiada pose, demasiada foto con retoques, demasiados candidatos y candidatas con la ropa recién salida de la tintorería. Demasiados enunciados y pocos contenidos.

Y Rosario hoy será el centro de estas disputas en las elecciones por venir. No será tarea sencilla, tenemos concejales con escasa formación política e intelectual, con poca capacidad de debate más allá de las cuatro o cinco frases de rigor. O con otros que, si bien tienen formación política, hace años que están aferrados a sus asientos. Debatir los temas profundos de la sociedad también debería ser parte de la práctica de un Concejo que pueda discutir de cara a quienes son sus representados, pero con imaginación, algo carente en ese bello edificio frente al Monumento.

Estamos en la mejor y en la peor ciudad. Rosario no es la Barcelona argentina como muchos la quieren nombrar, Rosario es Gotham City o Ciudad Gótica, las similitudes están a la vista con solo prender la televisión y hasta podemos encontrar villanos que se parecen a los villanos de los comics. Y yo amo esta Gotham City, amo las tinieblas rosarinas y la gente de la ciudad. Rosario es una ciudad premonitoria, donde todo pasa antes de que suceda. Rosario es amable y violenta, está plagada de oscuridad y de belleza, de referentes insoslayables, de una cultura y arte único, de una creatividad sin igual, de pasiones desbordadas.

Pero no es una ciudad de buenos y malos. Hoy desde el poder central se quiere dividir a la sociedad en los que son buenos y los que son malos, aquellos que tienen derecho y los que no los tienen. Una división maniquea propia de regímenes autoritarios que desde el propio poder determinan donde está el bien y donde está el mal. Y si bien Rosario es una de las referencias mas claras de la sociedad argentina debemos escapar a esa caracterización. Porque en esta ciudad a veces somos buenos y otras somos malos y los grises tienen una gran impronta. Porque así es la vida aunque algunos políticos o funcionarios a veces están lejos de esa sensibilidad necesaria para apreciar la vida. La ciudad se construye o se re construye sin poner al otro en la vereda de enfrente y de eso se trata la batalla cultural, de poder incluir sin pensar que los hombres de azul o que las luces de los patrulleros nos darán la tranquilidad que históricamente no nos dieron. Ni que la bondad de un dirigente garantice la posibilidad de poder tener un plato de comida al día siguiente. La verdad de la milanesa no está en ningún lado y puede estar en todos lados. Debemos aprender a caminar sin la pedantería del funcionario que cree que el baile comienza cuando él llega.

Hoy soy candidato como representante de la cultura, como artista, porque el arte siempre debe ser incómodo, siempre debe ser cuestionador, porque si no traicionaríamos nuestra esencia, nuestra propia condición y el sentido de lo que somos.