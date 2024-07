El diputado y jefe de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo, Oscar Zago, cuestionó por la 750 la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a genocidas de la última dictadura militar y apuntó contra el presidente del bloque mileísta, Gabriel Bornoroni,



El extitular de la bancada de LLA señaló que “no estaría de acuerdo” con que integrantes de su bloque “tengan un acercamiento, diálogo” o “estas clases de visitas” con represores, tal como ocurrió con la comitiva encabezada por el diptuado entrerriano Beltrán Benedit.

A pesar de esto, marcó cierta distancia: “Que cada bloque se haga cargo y exprese. Yo no voy a hablar por otro bloque o diputados que no participan en mi bloque”. En este sentido, aseguró que las definiciones deben venir de parte del empresario del combustible Bornoroni.



“A nivel personal yo no me sentaría a tener diálogo, ni a tomar un café. Trataría de estar lo más lejos posible”, añadió. Y aclaró: “No sé si hay que echarlos de la Cámara. Eso primero lo tiene que evaluar el propio bloque. Y si consideran que tiene que haber una sanción, tiene que darse en el seno de su propio bloque. Yo como presidente del bloque sería absolutamente responsable de esa situación”.

La agenda parlamentaria que se viene

Por otro lado, contó cómo viene la agenda parlamentaria para los próximos meses después de que funcionarios del Gobierno de Javier Milei se reunieron con los diferentes bloques –aunque con llamativas ausencias– para impulsar una serie de reformas.

“No estuvimos algunos bloques en la reunión con Guillermo Francos (jefe de Gabinete). Estuvieron la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Recién tuvimos reunión a la tarde con otros bloques que se sumaron. Donde estaban los funcionarios del área, como el viceministro”, explicó.

Y añadió: “Se puso sobre la mesa el tema que ya está en el senado de la boleta única. También se tiró sobre la mesa discutir las PASO. Si continuar o no continuar. También algunos otros temas más que se van a venir dialogando”.

Sobre las PASO, el tema más caliente de la agenda, adelantó: “Puede haber tres, cuatro posiciones sobre las PASO. Nosotros en toda la campaña dijimos que no estábamos de acuerdo. Se puede volver a un modo tradicional, donde los partidos se financian sus propias internas y que las hagan como quieran”.