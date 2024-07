Y se acabó lo que se daba nomás. Este viernes, Boca le rescindió contrato a Darío Benedetto, decisión que fue bastante celebrada por los hinchas xeneizes en las redes sociales.

El "Pipa" finalizó así un segundo ciclo en Boca repleto de polémicas y cuestionamientos por su actitud dentro y fuera de la cancha. Acaso el momento bisagra del delantero, de muy buen primer paso por el club, fue el penal muy desviado en la serie de octavos de final de Copa Libertadores 2022 ante Corinthians, que derivó en eliminación xeneize en plena Bombonera.

"El Club Atlético Boca Juniors ha llegado a un acuerdo con el jugador Darío Benedetto para la rescisión de su contrato con la institución. Luego de conversaciones entre ambas partes se ha definido de común acuerdo poner fin al vínculo contractual que unía a Darío con el Club", inicia el comunicado lanzado por el club en sus redes sociales.

Y agrega: "En sus dos etapas como jugador de Boca disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió 6 títulos, convirtiéndose en alguien muy querido por todo el pueblo boquense. Queremos agradecer a Darío por su profesionalismo y dedicación durante su tiempo en nuestra institución, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos".

La última polémica de Benedetto fue con el entrenador Diego Martínez, a quien le espetó "noches alegres, mañanas tristes" durante un entrenamiento luego de pasar la noche en un boliche y que trascendiera la información.

Mientras que dentro de la cancha, el atacante de 34 años desperdició los minutos decrecientes que fue teniendo, con un estilo de juego que desesperó a más de un espectador con sus intentos de definiciones grandilocuentes y, generalmente, muy mal ejecutados.

La despedida de Benedetto

Benedetto también aprovechó las redes para despedirse de Bocaluego de acordar su salida. "Hoy me despido del mejor club del mundo, el club de mis sueños. Simplemente dejarles un mensajes a ustedes, los hinchas, que estuvieron en las buenas y malas. Voy a estar toda la vida agradecido por el cariño que me dieron es por eso que van a estar siempre en mi corazón. Hoy me despido para siempre como jugador más no como hincha, a partir de ahora soy uno más de ustedes. Gracias a las dirigencias que estuvieron en distintas ocasiones manejando el club porque cada una de ellas me hicieron vestir la camiseta más linda del mundo. Gracias a todos ustedes hoy soy quien soy, les mando un abrazo bostero y los abrazo a todos".

Los números de sus dos ciclos

El delantero volvió a Boca en enero de 2022 luego de un periplo por el fútbol europeo que arrancó en agosto de 2019, luego de forzar su venta al Olympique de Marsella en una operación para nada despreciable para las arcas xeneizes (cerca de 14 millones de euros). Su segundo ciclo en La Boca finaliza con 96 partidos y 26 goles. En la última temporada, la 2023-2024, las cifras fueron de 33 juegos y apenas tres festejos.

La cosa fue muy diferente durante su primer paso, iniciado en 2016 cuando lo compraron al América de México para encarar las fallidas semis de Libertadores contra Independiente del Valle. Pero tras esa decepción, el delantero repuntó y encontró niveles muy altos que lo llevaron hasta la Selección Argentina, siendo recordada su presencia en el 3-1 sobre Ecuador en Quito por la última fecha de las Eliminatorias hacia Rusia 2018.

Su primer paso fue entonces de 76 partidos y 45 goles, entre los que se encuentran los tres tantos del triunfo 4-2 ante Palmeiras en las semis de Libertadores 2018 y los dos festejos ante River en la final, uno en La Bombonera y otro en Madrid. Recuerdos de una etapa que quedó muy lejana. Al fin y al cabo, como suele decirse, las segundas partes nunca fueron buenas.