El servicio de la línea C del Subte quedó suspendido durante la tarde de este viernes debido a la presencia de humo en el túnel entre las estaciones Diagonal Norte y Avenida de Mayo. Esta interrupción, que tuvo lugar durante la hora pico, generó grandes inconvenientes a los pasajeros que manifestaron sus quejas en las redes sociales. Luego el servicio fue restablecido y las formaciones volvieron a circular normalmante.

Emova, la empresa encargada de la operación del subte, informó que el humo fue detectado en la estación Avenida de Mayo. De todas maneras, aclararon que no se registraron heridos, y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó rápidamente al lugar para garantizar la seguridad de los pasajeros. La evacuación se realizó de manera ordenada, aunque el impacto del incidente no dejó de ser considerable.





Bomberos y equipos técnicos de Emova realizaron una inspección pormenorizada del túnel afectado. Aunque las causas exactas del humo aún están bajo investigación, las autoridades informaron que se trabajó para resolver la situación y restablecer el servicio lo antes posible.

El sistema de transporte de la Ciudad atraviesa una crisis operativa, que en los últimos meses incluyó pasajeros encerrados bajo tierra, los cuales debieron ser evacuados con ayuda de policías, bomberos y el SAME.



Los aumentos que no paran

Esta interrupción se enmarca en un creciente descontento de los usuarios por el servicio de transporte, que resulta ser el más caro de la Ciudad, debido a los recientes aumentos en las tarifas. Actualmente, el costo del boleto de subte es de $650, pero a partir del 1 de agosto se implementarán nuevos incrementos. Las tarifas serán las siguientes:

1 a 20 viajes: $757 / $859,07 (SUBE sin registrar).

21 a 30 viajes: $605,60 / $687,25 (SUBE sin registrar).

31 a 40 viajes: $529,90 / $601,35 (SUBE sin registrar).

A partir de 41 viajes: $454,20 / $515,44 (SUBE sin registrar).

La combinación de tarifas en aumento y problemas operativos recurrentes, como la reciente suspensión, exacerba las quejas de los usuarios.

