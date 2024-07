De acuerdo a estimaciones privadas, las exportaciones del complejo agro en volúmenes superaron en los últimos meses al promedio de años atrás. Pero la acumulación de reservas por parte del Banco Central se ve afectada por los bajos precios de exportación y el esquema de dólar blend –de 80 por ciento liquidado a la paridad oficial y 20 por ciento al Contado con Liquidación. Así, las compras netas de divisas que serían netamente esterilizadas de acuerdo al nuevo esquema de política monetaria no terminan por resultar relevantes. En materia de comercio exterior destacan el rol de la caída de las importaciones.

El Gobierno se esforzó por especificar en esta semana en qué consistieron los anuncios de los últimos días, ofreciendo condiciones a los bancos para el canje de los títulos asegurados con puts, y también oficializando la puesta en marcha del esquema de venta de dólares en los mercados financieros “para esterilizar las intervenciones vía compra-venta de divisas”. Sin embargo las compras de divisas a esterilizar no parecen mover la aguja realmente, al tiempo que los anunciones tampoco llevan calma a los mercados financieros.

En el medio y por si faltaran fuentes de incertidumbre, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Banco Central sacó lingotes de oro de sus reservas para trasladarlo a una cuenta en Suiza por un monto que (las autoridades no terminan de confirmar pero) rondaría los 450 millones de dólares. Caputo calificó esto como una “movida muy positiva” puesto que permitiría obtener rendimientos.

En lo que va de la semana el Banco Central acumuló compras por 63 millones de dólares, que –a juzgar por lo limitado de la intervención- implicaron una emisión de pesos que no fue esterilizada, advirtieron en su último informe desde la consultora Vectorial. Además sostienen que el aporte al superávit comercial –de 11.500 millones de dólares en el primer semestre- proviene fundamentalmente de la caída de las importaciones asociada a la recesión. “El récord en el comercio exterior no estaría provocando calma en el mercado cambiario en donde afloran tensiones vinculadas a la falta de dólares”, advierten no obstante.

A estos datos se suma la estimación del especialista en agro-negocios, Javier Preciado Patiño, respecto de las liquidaciones de la cosecha, las cuales en volúmenes serían en julio similares a los niveles de junio –y acorde a los niveles históricos- pero el esquema blend para la liquidación y los bajos precios internacionales presionan sobre la acumulación. De acuerdo a la información publicada en su cuenta de X, se registraron exportaciones del complejo soja superiores al promedio de los últimos 6 años en un 13 por ciento, es decir 10,7 millones de toneladas. Sin embargo observa que la acumulación de reservas en el Banco Central tambalea por otras cuestiones.

“La industria va declarando a medida que compra el grano y lo procesa, con lo cual se está viendo una marcha estable con un volumen”, sostiene patiño, “pero dos realidades que complejizan el análisis de la liquidación de dólares del agro: la primera es que la mayoría de los precios de granos y subproductos cayeron entre 23 y 28 por ciento interanual, y la segunda es que con el esquema de dólar exportador al Banco Central le ingresa no el 100 por cien sino el 80 por ciento de la liquidación”.

En igual sintonía, desde la consultora Vectorial estimaron que “el impacto de la caída de precios de todos los rubros de exportaciones implica una pérdida del orden de los 3.200 millones de dólares en el semestre”.

Por último, respecto a la nueva estrategia de esterilización full que puso en marcha el Banco Central, Javier Preciado Patiño observó que en el mercado “las ventas de los productores entre el lunes y el miércoles reaccionaron positiva aunque moderadamente: de 108.000 toneladas de soja vendidas el viernes 12, se llegó a 182.000 el miércoles 17”. Concluyó que de esa manera “el complejo soja estaría aportando este mes unos 1.600 millones de dólares”, lo cual marcaría “un leve incremento respecto a junio 2024 y julio de 2023, pero por debajo del promedio 2016/19 para el mes de julio (2.226 millones de dólares) y del promedio 2020/23 (2.726 millones de dólares)”.