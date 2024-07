El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sorprendió a todos el jueves por la noche al anticipar que "en los próximos días" dará a conocer una de sus primeras iniciativas como flamante funcionario -de manera oficial- que tiene que ver con el pago virtual de las propinas en el sector gastronómico.



Uno de los mentores de la Ley Bases y del mega DNU desregulatorio 70/2023 "vendió" el proyecto que permitirá "el pago de propinas utilizando medios electrónicos" como "una práctica común en el mundo pero que los argentinos no podían elegir".

Sin precisar más detalles, el asesor del Gobierno hasta hace semanas atrás aclaró que "la propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket".

En ese sentido, Sturzenegger hizo una salvedad: "Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector. Es un proyecto donde todos ganan: trabajadores, empresarios y consumidores". "Dar más opciones siempre es beneficioso. De eso se trata un sistema de mayor libertad económica que propone el presidente Javier Milei. Más detalles pronto…", sentenció el ministro jugando al misterio.

"La gente se acostumbró a salir sin plata"

Dante Camaño, titular de la seccional porteña del Sindicato de Gastronómicos, celebró la propuesta de Sturzenegger al considerar que "la gente se está acostumbrando a salir sin plata".

"Sigue todo igual que siempre. Lo que cambia, por imperio de los cambios tecnológicos y de las costumbres de la gente, es que vamos a utilizar otros medios para recibir la propina", dijo el gremialista en declaraciones radiales.

Asimismo, el dirigente sindical reflexionó que "la gente se está acostumbrando a salir sin plata. Sale con su tarjeta de crédito, débito, con la sube y QR en el celular. Nosotros también nos tuvimos que adaptar".

Al mismo tiempo, Camaño aclaró que no es necesario realizar cambios sustanciales en la legislación vigente para reglamentar el nuevo proyecto. "Salieron personas a hablar del tema como si esto requiriera una legislación específica. Esto simplemente es un cambio de costumbre", comentó.

La propuesta de Sturzenegger, nada novedosa

A principios de marzo, un grupo de diputados nacionales de la UCR encabezados por Julio Cobos presentó un proyecto de ley similar al propuesto por el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La iniciativa impulsada en aquel entonces proponía que el trabajador pueda hacerse de la propina "a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico". Para ello, "el BCRA deberá dictar las normas necesarias a los efectos de la inmediata implementación del sistema a efectos de que el cliente pueda incluir la propina en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio prestado o el producto vendido al cual se vincula la misma".

El legislador radical aseguró que "Argentina no cuenta a la fecha con legislación que regule los medios de pago para que los clientes puedan abonar y los trabajadores puedan percibir propina. Esto no es un detalle menor porque la propina, en determinados sectores de servicios, compone un importante porcentaje en el ingreso de los trabajadores". En esa línea, el exvicepresidente reconoció que "no existe un sistema claro que permita al cliente incluir la propina en el mismo medio de pago que utiliza para la cancelación del servicio recibido o el producto adquirido".

"Queremos con esta propuesta llenar ese vacío legal. Entendemos que la propina es de fundamental importancia para miles de trabajadores y con este proyecto facilitamos la percepción de la misma", sentenció Cobos al presentar el proyecto, que ahora quiere imponer en la agenda Sturzenegger.

