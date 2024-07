En una entrevista por streaming con el animador Alejandro Fantino, el Presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el Banco Macro, acusó al jefe de misión del FMI, Rodrigo Valdes, de actuar "en complicidad" con Sergio Massa y el kirchnerismo en contra de su gobierno, y despreció a los economistas. Valdes "no quiere que a Argentina le vaya bien", aseguró.

Con un lenguaje soez aseguró que bancos y financistas quisieron "esta semana meter el dólar en 1800 por ciento y les dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes". "Por eso apareció el osito traidor tratando de generar quilombo para que suba", lanzó, en referencia al líder textil y ex integrante del consejo asesor, Teddy Karagozian.

Milei aseguró que "en dos semanas tuvimos dos ataques y le ganamos las dos veces, está 1300 pesos el contado con liqui y les dejamos el culo como un mandril", para adelantar que "hasta que no vea la inflación en cero no paro". Al hablar de su propuesta de dolarización antes de asumir, el Presidente criticó que "la política es muy roñosa en Argentina, está lleno de hijos de puta".

Siguió insultando y le tocó el turno a Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Primero dijo que "Kicillof se patinó 50 mil millones dólares y sigue opinando pelotudeces", y después afirmó que "lo que hacía Cristina en el Gobierno, que agarró el Banco Central con reservas y las dos veces dejó reservas negativas, creaba un tipo de cambio oficial artificial para que le liquidaras los dólares, comprabas los dólares caros y los vendía baratos a los importadores, al margen del quilombo de las SIRAS. Yo hago todo lo contrario, estoy comprando dólares baratos y los vendo caro. Y ella compraba dólares caros y los vendía baratos".

Economistas de la city también fueron despreciados por Milei: "nosotros pagamos como sea porque veas que vivo todo el tiempo con equilibrio financiero, te vas a dar cuenta de que soy solvente y se va a derrumbar la tasa de interés, quiero que vean lo bruto que son. O son brutos o son mal intencionados". Y volvió a burlarse de las críticas de algunos analistas, a los que tildó de "imbéciles", "econochantas" y "libertarados".

Entre los economistas a los que aludió estuvo, otra vez, Carlos Melconian. "El juste fue ajuste, fue motosierra, Sólo el 10 por ciento fue licuación. Para el chanta que decía 'mucha licuadora y tijerita'", dijo sobre Melconian. "No, no, es motosierra", insistió. Y advirtió: "La motosierra no para nunca. Siempre hay algo para cortar". "A los que dicen que ahora se caen las reservas, son unos brutos lo que me están diciendo es que tengo que emitir dinero para comprar reservas entonces lo que me están diciendo es que yo les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda", afirmó Milei.